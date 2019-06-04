Заработали: чемпионат мира помог чемпионату России

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Чемпионат мира придал толчок развитию экономики российского футбола. Доходы клубов заметно выросли даже до начала турнира, когда еще не все стадионы и новая инфраструктура были завершены. Это позволило России опередить Турцию по размеру футбольной индустрии. В то же время отрыв от пятерки ведущих чемпионатов Европы продолжает оставаться серьезнейшим. Подробности — в материале «Известий».

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Ушли в рост

Сезон в европейском клубном футболе завершился в первые летние выходные победой «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги Чемпионов в Мадриде. Спортивные итоги уже подведены, финансовые же будут оценены позже. Пока же аудиторская компания Deloitte подсчитала бизнес-результаты предыдущего сезона, завершившегося год назад.

Доходы европейского футбола продолжают стремительно расти, отмечают в Deloitte. Футбольный рынок на континенте в сезоне 2017/18 увеличился на €3 млрд (почти на 10%). Эта сумма включает в себя и часть доходов, полученных напрямую от чемпионата мира в России, но даже без его учета фиксируется рост. Более того, объем футбольной экономики беспрестанно увеличивался от сезона к сезону все последние 16 лет вне зависимости от проведения тех или иных крупных турниров национальных сборных.

Для России чемпионат мира стал толчком для развития футбольного бизнеса даже до его начала. В отчете указывается, что суммарные доходы клубов РФПЛ выросли за год на более чем 12% до €813 млн. Во многом этому помогло заключение лигой нового телевизионного контракта, увеличившего эту статью доходов с €84 млн до €112 млн. Однако произошел и существенный рост выручки с билетов — почти на 50% до €52 млн.

Благодаря подросшим доходам российский футбольный рынок обогнал турецкий и закрепился на шестом месте в Европе.

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Дело в курсе

Стоит сразу отметить, что этот результат получен скорее от моральной поддержки ожидаемым чемпионатом мира, чем физической. Подавляющее большинство новых стадионов были введены в эксплуатацию за считаные месяцы или даже недели до начала ЧМ, когда большая часть клубного сезона в стране уже была отыграна. Справедливости ради, в России еще до начала прошлого сезона был построен ряд современных арен, не связанных с программой ЧМ (в частности, стадионы ЦСКА и «Краснодара»), но всё-таки настоящее повышение доходов клубов от продаж билетов еще впереди.

Частично рост доходов можно предсказать по уже имеющейся статистике посещений. В только что завершившемся сезоне на матчи российского чемпионата приходило в среднем по 16800 зрителей. Это новый рекорд и почти на 3 тыс. больше, чем по итогам предыдущего сезона. Тогда рост посещаемости на 2 тыс. человек дал прирост билетных доходов в полтора раза. Скорее всего, и после подведения финансовых итогов последнего сезона мы увидим сопоставимое увеличение выручки.

Разумеется, все финансовые проблемы российского футбола даже двукратный рост посещаемости не решит — сборы с билетов на сегодняшний день второстепенная по важности статья доходов практически в любом европейском чемпионате, включая даже Бундеслигу, где стадионы стабильно забиваются под завязку. Тем не менее, увеличение количества зрителей часто тянет за собой и другие положительные изменения — от улучшения телевизионной картинки до непосредственно качества игры.

Так что с финансовой точки зрения это явление может сказаться только в лучшую сторону на развитии футбольной экономики в стране.

Пока же зависимость российских клубов от прямых поступлений со стороны владельцев, которыми нередко являются региональные власти или компании с государственным участием, изжить не удается. В сезоне 2017−18 «спонсорские» деньги составили более 60% доходных статей клубов РФПЛ — намного больше, чем в любой другой лиге из европейской топ-10.

Стоит отметить, что в отличие от других сфер российской экономики, где слабый рубль нередко является фактором, положительно влияющим на рост, в футболе ситуация обратная. Если, например, в экспортных отраслях расходы несутся в рублях, а выручка приходит в иностранной валюте, то у футбольных клубов львиная доля трат является валютной, тогда как доходы (за исключением призовых в еврокубках) — рублевые. Соответственно колебания курса доллара и евро могут очень быстро подвинуть российский чемпионат в рейтинге лидеров европейской футбольной экономики в ту или иную сторону.

Рост курса рубля на 20% приведет к тому, что ныне двукратное отставание РФПЛ от замыкающей топ-5 французской Лиги 1 сократится до куда меньших значений. С другой стороны, ослабление национальной валюты может опустить российскую лигу в конец первой десятки. Футбольная индустрия необычайно подвержена влиянию валютных курсов, и поэтому строить долгосрочные прогнозы ее движения в развивающихся странах чрезвычайно сложно.

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Задача с неизвестными

Финансовый барьер, отделяющий Россию от ведущих лиг Европы, чрезвычайно высок. Впрочем, то же можно сказать и о европейском футболе в целом — первая пятерка чемпионатов (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция) убежала далеко вперед. На долю высших лиг топ-5, по данным Deloitte, приходится 55% всех доходов европейского футбола, а вместе с выручкой низших лиг этих стран — уже почти две трети. Колоссальное неравенство вредит конкуренции и в перспективе может ударить по всему футболу в Европе, в том числе и по самим лидерам.

УЕФА не знает, как решить эту задачу: предлагаемые изменения форматов еврокубков едва ли что-то применяют принципиально, а возможное создание европейской клубной суперлиги может увеличить разницу еще сильнее. Вариант с объединением нескольких лиг из небольших стран по региональному признаку выглядел по-настоящему перспективным, так как формировал потенциально крупные рынки, но от него отказались в основном еще в конце 1990-х годов (последней такой попыткой был проект «объединенного чемпионата» России и Украины).

Хорошая же новость, согласно отчету, заключается в том, что европейские клубы (по крайней мере, из топ-5) являются прибыльными, и прибыль эта растет.

Чистый суммарный доход клубов английской Премьер-лиги по итогам сезона составил почти €1 млрд, тогда как 10 лет назад эта цифра едва превышала €100 млн, а большинство клубов были хронически убыточными. Еще хуже на тот момент была ситуация в Италии, где вся футбольная индустрия находилась в минусе, а команды почти поголовно зависели от своих хозяев-меценатов. Сейчас итальянский футбол зарабатывает деньги, пусть и сравнительно небольшие.

Эта тенденция внушает надежду, что и российское футбольное хозяйство пройдет тем же путем и со временем выйдет на самоокупаемость.