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11:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Футболист Веролюб Салатич покидает ФК «Уфа»

Футболист Веролюб Салатич покидает ФК «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«Это было хорошее время, новый опыт для меня: приехать в Россию, начать учить новый язык. Что касается футбола, здесь играют совершенно по-другому, не как в Швейцарии. Сложно объяснить, с какими чувствами я покидаю клуб. Футбольная жизнь такая непостоянная. Сейчас ты здесь, завтра окажешься в новом месте, в новой стране. Это жизнь — и тебе самому надо принять решение — что-то закончить, что-то начать», — сказал спортсмен перед уходом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он отметил также, что во время работы в Уфе у него было много хороших моментов.

«Я приходил в “Уфу”, когда тренером был Сергей Семак, сейчас он тренирует “Зенит”, это были славные месяцы работы с ним. Мы бились в квалификации Лиги Европы, это было прекрасно. “Уфа” молодой клуб, уже в свой четвертый сезон в РПЛ, команда заняла рекордное шестое место, что позволило квалифицироваться в Лигу Европы, это тоже был очень классный опыт», — отметил Салатич.

Говоря о планах, футболист сообщил, что улетает в Швейцарию, и что будет дальше, пока неизвестно.

Веролюб Салатич также поблагодарил болельщиков за поддержку на матчах и подаренные эфмоции.

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