Футболист Веролюб Салатич покидает ФК «Уфа»
Футболист Веролюб Салатич покидает ФК «Уфа». Об этом сообщает
Футболист Веролюб Салатич покидает ФК «Уфа». Об этом сообщает
«Это было хорошее время, новый опыт для меня: приехать в Россию, начать учить новый язык. Что касается футбола, здесь играют совершенно
Он отметил также, что во время работы в Уфе у него было много хороших моментов.
«Я приходил в “Уфу”, когда тренером был Сергей Семак, сейчас он тренирует “Зенит”, это были славные месяцы работы с ним. Мы бились в квалификации Лиги Европы, это было прекрасно. “Уфа” молодой клуб, уже в свой четвертый сезон в РПЛ, команда заняла рекордное шестое место, что позволило квалифицироваться в Лигу Европы, это тоже был очень классный опыт», — отметил Салатич.
Говоря о планах, футболист сообщил, что улетает в Швейцарию, и что будет дальше, пока неизвестно.
Веролюб Салатич также поблагодарил болельщиков за поддержку на матчах и подаренные эфмоции.