КДК РФС рассмотрит эпизод с вратарем «Уфы» Беленовым в переходном матче против «Томи»

Источник: РИА "Новости"

После окончания ответного переходного матча Беленов показал оскорбительный жест болельщикам «Томи». В концовке встречи судья показал ему две желтые карточки за затяжку времени и удалил с поля.

«Завтра состоится заседание КДК, на которое вызван Беленов. На основании материалов средств массовой информации КДК будет рассматривать эпизод, произошедший в гостевом матче “Уфы” против “Томи”. Беленов, уходя в подтрибунное помещение, показал неприличный жест в адрес болельщиков хозяев», — сказал Григорьянц.

По итогам сезона-2018/19 «Уфа» заняла 14-е место в турнирной таблице и встречалась в переходных матчах с «Томью», которая стала третьей с 64 очками в таблице первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По сумме двух встреч (2:0, 0:1) «Уфа» сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон.