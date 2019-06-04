КДК РФС рассмотрит эпизод с вратарем «Уфы» Беленовым в переходном матче против «Томи»
МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/.
МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/.
После окончания ответного переходного матча Беленов показал оскорбительный жест болельщикам «Томи». В концовке встречи судья показал ему две желтые карточки за затяжку времени и удалил с поля.
«Завтра состоится заседание КДК, на которое вызван Беленов. На основании материалов средств массовой информации КДК будет рассматривать эпизод, произошедший в гостевом матче “Уфы” против “Томи”. Беленов, уходя в подтрибунное помещение, показал неприличный жест в адрес болельщиков хозяев», — сказал Григорьянц.
По итогам сезона-2018/19 «Уфа» заняла 14-е место в турнирной таблице и встречалась в переходных матчах с «Томью», которая стала третьей с 64 очками в таблице первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По сумме двух встреч (2:0, 0:1) «Уфа» сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон.
Беленов перешел в «Уфу» из махачкалинского «Анжи» в 2017 году. В составе клуба из столицы Башкортостана 32-летний россиянин провел 78 игр.