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12:14 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС рассмотрит эпизод с вратарем «Уфы» Беленовым в переходном матче против «Томи»

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с участием вратаря «Уфы» Александра Беленова, произошедший в ответном переходном матче за право принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 против «Томи». Об этом ТАСС во вторник по телефону сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

После окончания ответного переходного матча Беленов показал оскорбительный жест болельщикам «Томи». В концовке встречи судья показал ему две желтые карточки за затяжку времени и удалил с поля.

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«Завтра состоится заседание КДК, на которое вызван Беленов. На основании материалов средств массовой информации КДК будет рассматривать эпизод, произошедший в гостевом матче “Уфы” против “Томи”. Беленов, уходя в подтрибунное помещение, показал неприличный жест в адрес болельщиков хозяев», — сказал Григорьянц.

По итогам сезона-2018/19 «Уфа» заняла 14-е место в турнирной таблице и встречалась в переходных матчах с «Томью», которая стала третьей с 64 очками в таблице первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По сумме двух встреч (2:0, 0:1) «Уфа» сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон.

Беленов перешел в «Уфу» из махачкалинского «Анжи» в 2017 году. В составе клуба из столицы Башкортостана 32-летний россиянин провел 78 игр.

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