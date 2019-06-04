Футбольный «Зенит» вошел в число двадцати лучших команд Европы
ТАСС, 4 июня. Петербургский клуб «Зенит» занял 19-е место в клубном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает
ТАСС, 4 июня. Петербургский клуб «Зенит» занял 19-е место в клубном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает
Команда из
Другой российский клуб, ЦСКА занимает 32-ю строчку (48,000), «Краснодар» — 43-ю (34,500), московский «Локомотив» — 54-ю (28,500), столичный «Спартак» — 89-ю (16,000), московское «Динамо» — 91-ю (16,000), «Ростов» — 106-ю (13,500), «Уфа» — 120-ю (10,109), казанский «Рубин» — 121-ю (10,109).