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13:23 (мск), источник: ТАСС

Футбольный «Зенит» вошел в число двадцати лучших команд Европы

ТАСС, 4 июня. Петербургский клуб «Зенит» занял 19-е место в клубном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Команда из Санкт-Петербурга набрала 72,000 очка. Лидирует в рейтинге мадридский «Реал» (146,000). Второе место у испанской «Барселоны» (138,000), на третьей строчке немецкая «Бавария» (128,000).

Другой российский клуб, ЦСКА занимает 32-ю строчку (48,000), «Краснодар» — 43-ю (34,500), московский «Локомотив» — 54-ю (28,500), столичный «Спартак» — 89-ю (16,000), московское «Динамо» — 91-ю (16,000), «Ростов» — 106-ю (13,500), «Уфа» — 120-ю (10,109), казанский «Рубин» — 121-ю (10,109).

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