«Локомотив» интересуется защитником «Сантоса»

Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в январе 2020 года. Если к июлю стороны не договорятся о продлении соглашения, то Энрике сможет заключить предварительный контракт с другим клубом и уйти зимой бесплатно. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 2,5 млн евро.