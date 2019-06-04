«Локомотив» интересуется защитником «Сантоса»
Как стало известно Sport24, «Локомотив» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Сантоса» Густаво Энрике.
Как стало известно Sport24, «Локомотив» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Сантоса» Густаво Энрике.
Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в январе 2020 года. Если к июлю стороны не договорятся о продлении соглашения, то Энрике сможет заключить предварительный контракт с другим клубом и уйти зимой бесплатно. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 2,5 млн евро.
В мае итальянские СМИ сообщали, что Энрике входит в сферу интересов «Милана».
Энрике является воспитанником «Сантоса» и провел за клуб более 200 матчей после дебюта в 2011 году. В начале карьеры у защитника были две серьезные травмы колена.