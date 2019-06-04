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18:04 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» интересуется защитником «Сантоса»

Как стало известно Sport24, «Локомотив» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Сантоса» Густаво Энрике.

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Источник: Reuters

Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в январе 2020 года. Если к июлю стороны не договорятся о продлении соглашения, то Энрике сможет заключить предварительный контракт с другим клубом и уйти зимой бесплатно. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 2,5 млн евро.

В мае итальянские СМИ сообщали, что Энрике входит в сферу интересов «Милана».

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Энрике является воспитанником «Сантоса» и провел за клуб более 200 матчей после дебюта в 2011 году. В начале карьеры у защитника были две серьезные травмы колена.

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