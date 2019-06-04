Леонид Федун: Расширение премьер-лиги — экономическая глупость
Владелец «Спартака» Леонид Федун — о проекте расширения РПЛ до 18 клубов, который будет рассмотрен 6 июня на общем собрании лиги.
Владелец «Спартака» Леонид Федун — о проекте расширения РПЛ до 18 клубов, который будет рассмотрен 6 июня на общем собрании лиги.
Напомним, идею о расширении лиги выдвинул президент ЦСКА Евгений Гинер. Большинство клубов лиги восприняли идею положительно — вероятно, уже 6 июня будет проведено голосование. Кроме того, в проекте регламента предусматривается следующая система обмена между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2019/20:
Федун после исполкома РФС, на котором была высказана инициатива о расширении, в интервью «СЭ» скептически отозвался о реформе, заявив о ее экономической нецелесообразности. Сегодня в разговоре с корреспондентом «СЭ» владелец «Спартака» подтвердил свою позицию.
— Говорят, все решено, 6 июня будет голосование. Ваше отношение?
— Я не видел документов.
— Ваше мнение о реформе — расширении лиги до 18 клубов — поменялось?
— Нет, нет, нет. Считаю, что это экономическая глупость.
— Как будет голосовать «Спартак»?
— Против.
— Но с момента исполкома, где была высказана идея, прошло две недели — неужели нет никаких документов? Неужели вам их не предоставили?
— Пока их не видел.