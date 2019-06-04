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19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леонид Федун: Расширение премьер-лиги — экономическая глупость

Владелец «Спартака» Леонид Федун — о проекте расширения РПЛ до 18 клубов, который будет рассмотрен 6 июня на общем собрании лиги.

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Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, идею о расширении лиги выдвинул президент ЦСКА Евгений Гинер. Большинство клубов лиги восприняли идею положительно — вероятно, уже 6 июня будет проведено голосование. Кроме того, в проекте регламента предусматривается следующая система обмена между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2019/20:

  • из РПЛ напрямую никто не вылетает;
  • команды, занявшие 15 и 16 место в РПЛ, играют стыки с командами, занявшие 3 и 4 места в ФНЛ;
  • команды, занявшие 1 и 2 места в ФНЛ, выходят в РПЛ напрямую;
  • в сезоне-2020/21 в РПЛ участвуют 18 клубов.
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Федун после исполкома РФС, на котором была высказана инициатива о расширении, в интервью «СЭ» скептически отозвался о реформе, заявив о ее экономической нецелесообразности. Сегодня в разговоре с корреспондентом «СЭ» владелец «Спартака» подтвердил свою позицию.

— Говорят, все решено, 6 июня будет голосование. Ваше отношение?

— Я не видел документов.

— Ваше мнение о реформе — расширении лиги до 18 клубов — поменялось?

— Нет, нет, нет. Считаю, что это экономическая глупость.

— Как будет голосовать «Спартак»?

— Против.

— Но с момента исполкома, где была высказана идея, прошло две недели — неужели нет никаких документов? Неужели вам их не предоставили?

— Пока их не видел.

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