Леонид Федун: Расширение премьер-лиги — экономическая глупость

Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, идею о расширении лиги выдвинул президент ЦСКА Евгений Гинер. Большинство клубов лиги восприняли идею положительно — вероятно, уже 6 июня будет проведено голосование. Кроме того, в проекте регламента предусматривается следующая система обмена между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2019/20:

из РПЛ напрямую никто не вылетает;

команды, занявшие 15 и 16 место в РПЛ, играют стыки с командами, занявшие 3 и 4 места в ФНЛ;

команды, занявшие 1 и 2 места в ФНЛ, выходят в РПЛ напрямую;

в сезоне-2020/21 в РПЛ участвуют 18 клубов.

Федун после исполкома РФС, на котором была высказана инициатива о расширении, в интервью «СЭ» скептически отозвался о реформе, заявив о ее экономической нецелесообразности. Сегодня в разговоре с корреспондентом «СЭ» владелец «Спартака» подтвердил свою позицию.

— Говорят, все решено, 6 июня будет голосование. Ваше отношение?

— Я не видел документов.

— Ваше мнение о реформе — расширении лиги до 18 клубов — поменялось?

— Нет, нет, нет. Считаю, что это экономическая глупость.

— Как будет голосовать «Спартак»?

— Против.

— Но с момента исполкома, где была высказана идея, прошло две недели — неужели нет никаких документов? Неужели вам их не предоставили?