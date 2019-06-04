Реформа «Краснодара», которая вас удивит
Цена вопроса — 15 миллионов евро, которые у клуба Сергея Галицкого забрал Мануэл Фернандеш.
Цена вопроса — 15 миллионов евро, которые у клуба Сергея Галицкого забрал Мануэл Фернандеш.
«Краснодар» в российском футболе стал главным генератором идей. Клуб предложил идею ВАР, представитель «быков» был главой рабочей группы по внедрению видеоповторов — и проект близок к завершению. Затем «Краснодар» предложил реформу Кубка — проведение на стадии четверть- и полуфинала двух матчей для выявления победителя. Впрочем, реформа просуществовала лишь один год.
В это межсезонье «быки» предложили два изменения в регламент. О первом «СЭ» уже сообщал — снижение обязательной квоты для болельщиков гостей, которую предоставляет
Второе — изменения в главе 17 регламента чемпионата «Определение мест команд». Вот как та часть, которую предлагается изменить, выглядит сейчас:
Та часть, которую предлагается исключить, выделена жирным шрифтом. Очевидно, на перемены «Краснодар» натолкнула ситуация, которая сложилась в завершившемся сезоне, когда «быки», набрав одинаковое количество очков с «Локо», равный баланс личных встреч (победа дома и поражение в гостях), разность мячей 2:2, одинаковое число забитых мячей в личных встречах (по 2), уступили лишь по числу забитых голов на чужом поле. «Локо» в Краснодаре забил один, а «Краснодар» в Черкизове — ноль.
И гол, который забил в Краснодаре Ману Фернандеш, позволил «Локо» занять второе место и напрямую, минуя квалификацию, отобраться в Лигу чемпионов, что позволит клубу заработать более 15 миллионов евро.
«Краснодар» предлагает исключить критерий «число забитых голов на чужом поле». Если бы этого пункта не было, в Лигу чемпионов напрямую вышли бы «быки». Потому что при всех равных показателях по пункту 17.3 регламента, в действие вступили следующие пункты:
Пройдет ли эта реформа? Вопрос непростой, потому что несколько лет назад уже меняли регламент, убирая в ротацию с первого места показатель «число побед» — к этой константе в лиге в целом уже привыкли. Зачем сейчас вносить изменения, если все равно ключевым остается главный показатель — число завоеванных очков?