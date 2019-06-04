Алан Дзагоев провел детский турнир в Северной Осетии

Источник: Спорт РИА Новости

В турнире приняли участие 12 команд из Владикавказа, Беслана, Нальчика, Махачкалы, Цхинвала, Ставрополя, Пятигорска и Санкт-Петербурга. Победителем стала команда «Юность-2» из Владикавказа, серебро досталось ставропольской команде «Кожаный мяч». Они примут участие в финале чемпионата детской футбольной лиги «Большие звезды светят малым». Бронзовые медали завоевал «Адмиралтеец» из Санкт-Петербурга.

Жеребьевку турнира провели полузащитник «Тамбова» Хетаг Хосонов и защитник грозненского «Ахмата» Заурбек Плиев, инспектором матчей стал бывший игрок ЦСКА Алан Кусов. В награждении команд приняли участие Дзагоев и министр спорта Северной Осетии, бывший вратарь сборной России Владимир Габулов.

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«После турнира классные эмоции. Боевая игра, яркий финал, сумасшедшая атмосфера на трибунах! В этом году у нас 12 команд, в том числе из Санкт-Петербурга. Есть планы и дальше расширять географию, приглашать команды из Ростова, Краснодара. В этом возрасте я также тренировался, играл и просил у известных футболистов, чтобы они мне на руке расписались. Надеюсь, что являюсь для детей неким примером, они видят, чего могут достичь», — цитирует Дзагоева официальный сайт футболиста.