Семак опроверг слова жены о разводе и рассказал о предложении руки и сердца

Источник: instagram.com/annas_secret_garden

— Сергей Богданович, поздравляем вас!

— С чем?

— Со свадьбой…

— Так мы же женаты давно.

— Ваша супруга написала, что вы сделали ей предложение.

— Я могу хоть каждый день делать (смеется). Но спасибо большое!

— То есть развода не было?

— Нет-нет.

— Вы это сделали символично, в знак любви?

— Естественно!

— Просто все подумали, что вы развелись…

— (смеется) Ну думать — это не запрещается!

В интернете уже появилось видео, на котором было запечатлено предложение руки и сердца, сделанное тренером в самолете на вечернем рейсе Санкт-Петербург — Милан.

Любопытно, что из инстаграма Анны уже исчез пост, в котором она рассказала о разводе и повторной свадьбе.