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01:18 (мск), источник: Sport24

Семак опроверг слова жены о разводе и рассказал о предложении руки и сердца

Сергей Семак опроверг слова Анны Семак, которая сегодня сообщила в инстаграме о разводе и повторной свадьбе с главным тренером «Зенита». Интервью с Семаком опубликовало издание «КП-Петербург».

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Источник: instagram.com/annas_secret_garden

— Сергей Богданович, поздравляем вас!

— С чем?

— Со свадьбой…

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— Так мы же женаты давно.

— Ваша супруга написала, что вы сделали ей предложение.

— Я могу хоть каждый день делать (смеется). Но спасибо большое!

— То есть развода не было?

— Нет-нет.

— Вы это сделали символично, в знак любви?

— Естественно!

— Просто все подумали, что вы развелись…

(смеется) Ну думать — это не запрещается!

В интернете уже появилось видео, на котором было запечатлено предложение руки и сердца, сделанное тренером в самолете на вечернем рейсе Санкт-Петербург — Милан.

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Любопытно, что из инстаграма Анны уже исчез пост, в котором она рассказала о разводе и повторной свадьбе.

«Я сказала “да” не потому что мой парень — тренер “Зенита” или отец наших семерых детей. Совсем не поэтому, — написала ранее Анна в соцсети. — “Да” — потому что масштаб личности этого человека не знает границ. Его мудрость, скромность, щедрость поражают больше, чем спортивные достижения».

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