Семак опроверг слова жены о разводе и рассказал о предложении руки и сердца

— Сергей Богданович, поздравляем вас!
— Так мы же женаты давно.
— Ваша супруга написала, что вы сделали ей предложение.
— Я могу хоть каждый день делать (смеется). Но спасибо большое!
— То есть развода не было?
— Вы это сделали символично, в знак любви?
— Просто все подумали, что вы развелись…
— (смеется) Ну думать — это не запрещается!
В интернете уже появилось видео, на котором было запечатлено предложение руки и сердца, сделанное тренером в самолете на вечернем рейсе Санкт-Петербург — Милан.
Любопытно, что из инстаграма Анны уже исчез пост, в котором она рассказала о разводе и повторной свадьбе.
«Я сказала “да” не потому что мой парень — тренер “Зенита” или отец наших семерых детей. Совсем не поэтому, — написала ранее Анна в соцсети. — “Да” — потому что масштаб личности этого человека не знает границ. Его мудрость, скромность, щедрость поражают больше, чем спортивные достижения».