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10:35 (мск), источник: ЕАН

«Екатеринбург-Арену» ждет третья реконструкция, сроки неизвестны

Многострадальный стадион «Екатеринбург-Арена» ждет третья реконструкция, точные сроки которой пока неизвестны. Речь идет о не раз откладывавшемся демонтаже временных трибун.

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Источник: РИА "Новости"

«Есть федеральные средства на эту реконструкцию, и временные трибуны будут убраны. Они востребованы областными городами, где строят новые поля. Мы ждем передачи арены в областную собственность и приступим к работам по реконструкции. Их уберут до Универсиады», — заявил на встрече с журналистами областной министр спорта Леонид Рапопорт.

Напомним, главный стадион столицы Урала впервые был реконструирован и сдан в эксплуатацию летом 2011 года. Впоследствии арены была практически полностью разрушена и вновь построена к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Приставные трибуны, которые в народе назвали «ушастыми», должны были разобрать еще в прошлом году, общая смета проекта составляла 1 млрд рублей, половину суммы был готов заплатить федеральный бюджет.

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