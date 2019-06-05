«Екатеринбург-Арену» ждет третья реконструкция, сроки неизвестны

Источник: РИА "Новости"

«Есть федеральные средства на эту реконструкцию, и временные трибуны будут убраны. Они востребованы областными городами, где строят новые поля. Мы ждем передачи арены в областную собственность и приступим к работам по реконструкции. Их уберут до Универсиады», — заявил на встрече с журналистами областной министр спорта Леонид Рапопорт.

Напомним, главный стадион столицы Урала впервые был реконструирован и сдан в эксплуатацию летом 2011 года. Впоследствии арены была практически полностью разрушена и вновь построена к Чемпионату мира по футболу 2018 года.