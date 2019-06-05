Центр подготовки футболистов появится в Ростове-на-Дону в 2022 году

«Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить из областного бюджета более 17 миллионов рублей на разработку проектной документации по инженерной подготовке для строительства областного центра спортивной подготовки футболистов. Документы должны быть готовы в первой половине следующего года», — говорится в сообщении.
Кроме того, в текущем году на Гребном канале планируется возвести четыре многофункциональные спортивные площадки, а в 2020 году там появится уникальный комплекс трасс для занятия велоспортом ВМХ и
Всего в Ростовской области за шесть лет реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» будет построено 54 новых спортивных объекта. На выполнение мероприятий проекта в регионе предусмотрено 1,66 миллиарда рублей, из которых 1,204 миллиарда — на развитие спортивной инфраструктуры.