Центр подготовки футболистов появится в Ростове-на-Дону в 2022 году

«Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить из областного бюджета более 17 миллионов рублей на разработку проектной документации по инженерной подготовке для строительства областного центра спортивной подготовки футболистов. Документы должны быть готовы в первой половине следующего года», — говорится в сообщении.

Физкультурно-оздоровительный комплекс разместится на территории Гребного канала. В нем будут тренировочная база, тренажеры, крытый манеж и девять полей. Строительство должно начаться в следующем году. Предполагается, что спортсмены начнут заниматься в центре с 2022 года.

Кроме того, в текущем году на Гребном канале планируется возвести четыре многофункциональные спортивные площадки, а в 2020 году там появится уникальный комплекс трасс для занятия велоспортом ВМХ и велоспортом-маунтинбайком.