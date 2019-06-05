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12:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Центр подготовки футболистов появится в Ростове-на-Дону в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн — РИА Новости. Ростовский областной центр спортивной подготовки футболистов будет построен на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону к 2022 году, сообщает правительство региона.

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«Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить из областного бюджета более 17 миллионов рублей на разработку проектной документации по инженерной подготовке для строительства областного центра спортивной подготовки футболистов. Документы должны быть готовы в первой половине следующего года», — говорится в сообщении.

Физкультурно-оздоровительный комплекс разместится на территории Гребного канала. В нем будут тренировочная база, тренажеры, крытый манеж и девять полей. Строительство должно начаться в следующем году. Предполагается, что спортсмены начнут заниматься в центре с 2022 года.

Кроме того, в текущем году на Гребном канале планируется возвести четыре многофункциональные спортивные площадки, а в 2020 году там появится уникальный комплекс трасс для занятия велоспортом ВМХ и велоспортом-маунтинбайком.

Всего в Ростовской области за шесть лет реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» будет построено 54 новых спортивных объекта. На выполнение мероприятий проекта в регионе предусмотрено 1,66 миллиарда рублей, из которых 1,204 миллиарда — на развитие спортивной инфраструктуры.

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