Источник: Руководство «Рубина» отправило Бердыева в отставку

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Бизнес online», такое решение было принято руководством и спонсорами клуба сегодня, 5 июня, на совместной встрече и подведении итогов сезона.

Отмечается, что в клубе были недовольны результатам и игрой команды при том, что тренер получал зарплату 3€ млн в год. «Рубин» завершил сезон на 11-м месте в таблице РПЛ.