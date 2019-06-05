«Рубин» объявил об уходе Бердыева

Специалист во второй раз в карьере возглавил казанский клуб в июне 2017 года. Ранее он работал с «Рубином» с 2001 по 2013 год. В 2002 году он вывел казанцев в премьер-лигу, а год спустя завоевал с ними бронзу чемпионата России. В 2008 году «Рубин» впервые в истории стал чемпионом страны, а год спустя повторил успех.