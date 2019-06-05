«Рубин» объявил об уходе Бердыева
«Рубин» объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
«Рубин» объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Специалист во второй раз в карьере возглавил казанский клуб в июне 2017 года. Ранее он работал с «Рубином» с 2001 по 2013 год. В 2002 году он вывел казанцев в
Также при Бердыеве «Рубин» выиграл Кубок и два Суперкубка России, играл в групповом турнире Лиги чемпионов и добирался до четвертьфинала Лиги Европы. В сезоне-2018/19 «Рубин» занял в чемпионате страны 11-е место.
«5 июня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть “Рубин”. От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за все, Тренер!» — говорится в сообщении «Рубина».