Бердыев уходит из «Рубина». Почему?

Источник: Спорт-Экспресс

Эпоха Курбана Бердыева в «Рубине» закончилась. В среду утром тренер встретился с руководством клуба, после чего было решено прекратить сотрудничество.

Информация о том, что Бердыев может покинуть «Рубин» после окончания сезона, появилась еще в середине мая, когда до конца чемпионата оставалось еще два тура. 16 мая тренер на пресс-брифинге высказался достаточно многословно, хотя обычно ограничивается короткими заявлениями. Главное, что он сказал:

— Когда он вернулся в «Рубин» (в июне 2017 года) перед ним ставились серьезная задача, под которую подписывали качественные игроки. Но потом возникли финансовые проблемы, в результате «пришлось идти на оптимизацию».

— Он понимает, что его зарплата (по данным «СЭ», около 3 миллионов евро в год) — обременительна на клуба. И он готов пойти на понижение.

— Даже с небольшим бюджетом можно добиваться успехов, если атмосфера — хорошая, чему пример — тульский «Арсенал» (в итоге занял в чемпионате шестое место и пробился в Лигу Европы). А в нынешнем «Рубине» «обстановка оставляет желать лучшего».

— О том, продолжит ли он работу в клубе, будет объявлено после выездного матча 30-го тура с «Краснодаром» (26 мая).

«Рубин» уступил «Краснодару» 0:1, на пресс-конференции после матча у Бердыева спросили, допускает ли он, что останется в казанском клубе. «Естественно», — ответил тренер.

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Напомним, это было 26 мая. А 29-го было вынесено решение, в итоге предопределившее будущее Бердыева в «Рубине» — УЕФА отклонил апелляцию клуба на дисквалификацию в еврокубках. «СЭ» еще 15 мая писал о том, что вероятность ухода тренера из казанской команды зависит в том числе от того, сможет ли «Рубин» выступить в еврокубках сезона-2020/21. Отклонение апелляции — это не полный крах, все-таки из чемпионата и Кубка России казанцев никто не выгонял, но одной, очень весомой, цели на сезон команда гарантированно лишилась.

Коротко — о том, почему дисквалифицировали «Рубин». В мае 2014 года клуб нарушил правила финансового fair play УЕФА: не были соблюдены критерии безубыточности. «Рубин» подписал мировое соглашение, по которому обязался соответствовать требованиям УЕФА. Однако условия соглашения были нарушены. Дело передали в Арбитражную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов. «Рубин» пообещал, что впредь такой ситуации не повторится, но в итоге все равно был наказан. Дисквалифицировали клуб таким образом, что он не сможет принять участие в одном из розыгрышей еврокубков сезона-2019/20 или 2020/21, если туда пробьется. В еврокубки сезона-2019/20 «Рубин» не попал, так что отстранение автоматически перенеслось на следующий.

Вообще, действия прежнего руководства «Рубина» логике не поддаются. Несмотря на санкции со стороны УЕФА, летом 2016-го, после прихода Хави Грасии, были потрачены гигантские деньги на легионеров (прежде всего, на их зарплаты). По сути, «Рубин» закапывал сам себя. Причем никакой отдачи скупка звезд не принесла — команда в сезоне-2016/17 провалилась.

В результате клуб получил огромные долги (как недавно сообщил гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов, задолженностей перед футболистами наконец-то больше не осталось), а лидеров пришлось распродавать. Последним стал Сердар Азмун, в феврале за 10 миллионов евро (плюс еще 2 — возможные бонусы) отданный «Зениту». В первом после зимней паузы матче чемпионата с «Ахматом» в составе «Рубина» не оказалось ни одного иностранного игрока. Это, конечно, замечательно, но все-таки наглядно показывает, насколько клубу стало непросто в плане финансов.

Тут стоит вернуться к словам Бердыева о том, что добиваться успеха можно и со скромным бюджетом — главное, чтобы была сплоченная команда. На перерыв (то есть после окончания 17-го тура) «Рубин» ушел, деля шестое место с «Оренбургом», причем в трех очках от четвертой строчки. Да, весной, без Азмуна, команда одержала только одну победу. Но осенью-то результат был. Перспектива у «Рубина» есть, это сложно отрицать. Однако Бердыев — тренер-максималист, который просто так, вхолостую, работать точно не будет. А не иметь возможности сыграть в еврокубках — это, по сути, работа вхолостую и есть.