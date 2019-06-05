Вратарь ФК «Уфа» Беленов дисквалифицирован на два матча
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/.
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/.
В концовке ответного стыкового матча за право играть в Российской
«По видеоконференции принял участие в заседании Беленов, он признал, что демонстрировал этот жест. Учитывая то, что он очень дисциплинированный, мы приняли решение дисквалифицировать Беленова на два матча РПЛ с учетом автоматической дисквалификации», — сказал Григорьянц.
«Уфа» стала 14-й в турнирной таблице по итогам сезона-2018/19 и встречалась в переходных матчах с «Томью», которая заняла третью строчку в таблице первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 64 очка. По сумме двух встреч (2:0, 0:1) «Уфа» сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата России на следующий сезон.
Беленов присоединился к «Уфе» в 2017 году. В составе клуба из столицы Башкортостана игрок сыграл в 78 встречах.