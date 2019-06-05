Вратарь ФК «Уфа» Беленов дисквалифицирован на два матча

Источник: РИА "Новости"

В концовке ответного стыкового матча за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 против «Томи» (0:1) главный арбитр Сергей Карасев показал Беленову две желтые карточки за задержку времени и удалил его с поля. После финального свистка 32-летний россиянин показал оскорбительный жест в адрес болельщиков «Томи».

«По видеоконференции принял участие в заседании Беленов, он признал, что демонстрировал этот жест. Учитывая то, что он очень дисциплинированный, мы приняли решение дисквалифицировать Беленова на два матча РПЛ с учетом автоматической дисквалификации», — сказал Григорьянц.

«Уфа» стала 14-й в турнирной таблице по итогам сезона-2018/19 и встречалась в переходных матчах с «Томью», которая заняла третью строчку в таблице первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 64 очка. По сумме двух встреч (2:0, 0:1) «Уфа» сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата России на следующий сезон.