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14:50 (мск), источник: Daily Storm

Адвокат Аршавина: Никакого запрета на выезд у него нет

Адвокат бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина Виктория Савицкая назвала инсинуациями сообщения о том, что спортсмену запретили выезжать из страны.

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Источник: РИА "Новости"

Сумма задолженности спортсмена по алиментам составляет шесть тысяч рублей, рассказала Daily Storm адвокат. Признать должника невыездным может только пристав на основании судебного постановления; в категорию невыездных могут попасть граждане, долг которых по алиментам превышает 10 тысяч рублей.

«По поводу запрета выезда — это инсинуации. Никакого запрета на выезд у Аршавина нет, у него нет никакой задолженности по алиментам, кроме шести тысяч рублей в перерасчете и не более того», — заявила Daily Storm Виктория Савицкая.

Откуда появился долг в шесть тысяч рублей адвокат не пояснила, отказавшись далее комментировать тему.

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 Адвокат Аршавина: Никакого запрета на выезд у него нет
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