Адвокат Аршавина: Никакого запрета на выезд у него нет
Адвокат бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина Виктория Савицкая назвала инсинуациями сообщения о том, что спортсмену запретили выезжать из страны.
Адвокат бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина Виктория Савицкая назвала инсинуациями сообщения о том, что спортсмену запретили выезжать из страны.
Сумма задолженности спортсмена по алиментам составляет шесть тысяч рублей, рассказала Daily Storm адвокат. Признать должника невыездным может только пристав на основании судебного постановления; в категорию невыездных могут попасть граждане, долг которых по алиментам превышает 10 тысяч рублей.
«По поводу запрета выезда — это инсинуации. Никакого запрета на выезд у Аршавина нет, у него нет никакой задолженности по алиментам, кроме шести тысяч рублей в перерасчете и не более того», — заявила Daily Storm Виктория Савицкая.
Откуда появился долг в шесть тысяч рублей адвокат не пояснила, отказавшись далее комментировать тему.