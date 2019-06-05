Адвокат Аршавина: Никакого запрета на выезд у него нет

Источник: РИА "Новости"

Сумма задолженности спортсмена по алиментам составляет шесть тысяч рублей, рассказала Daily Storm адвокат. Признать должника невыездным может только пристав на основании судебного постановления; в категорию невыездных могут попасть граждане, долг которых по алиментам превышает 10 тысяч рублей.

«По поводу запрета выезда — это инсинуации. Никакого запрета на выезд у Аршавина нет, у него нет никакой задолженности по алиментам, кроме шести тысяч рублей в перерасчете и не более того», — заявила Daily Storm Виктория Савицкая.