Сколько российский футбол тратит на молодежь и агентов. Графики
Российский футбольный союз (РФС) впервые опубликовал отчет о финансовом состоянии футбольных клубов. Русская служба
Российский футбольный союз (РФС) впервые опубликовал отчет о финансовом состоянии футбольных клубов. Русская служба
Большинство показателей в отчете приведены в относительных величинах — они позволяют оценить долю тех или иных статей в структуре доходов и расходов футбольных клубов.
Составить впечатление о доходах и тратах от покупки и продажи игроков на основе опубликованного отчета затруднительно. Сведения об этих показателях ряда клубов просто не приводятся.
Величина лишь двух статей расходов в отчете РФС приведена в рублях: это траты на развитие молодежного футбола и расходы по оплате услуг футбольных агентов и иных посредников.
Первое место по расходам на молодежный футбол по итогам 2018 года занял «Краснодар» — один из немногих полностью частных клубов (владелец — создатель сети «Магнит» Сергей Галицкий). В первую пятерку по этому показателю помимо «Краснодара» вошли клубы, из года в год разыгрывающие между собой золотые медали Российской Премьер-лиги: «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак».
Примечательны данные о выплатах клубов агентам и другим посредникам. Занявший первое место по этому показателю «Спартак» потратил на эти цели почти столько же, сколько и остальные 10 клубов РПЛ, данные о которых содержатся в отчете (в документе нет информации о выплатах агентам со стороны «Арсенала», «Урала», «Крыльев Советов», «Анжи» и «Енисея»).
В пятерку клубов с самой большей долей доходов, полученных в дни матчей, попали все те же «Спартак», ЦСКА и «Краснодар», а также «Ростов» и московское «Динамо». И если первые четыре клуба имеют в распоряжении новые стадионы, что может частично объяснять высокую долю доходов в дни матчей, то «Динамо» почти весь сезон принимало домашние игры на труднодоступной в транспортном смысле «Арене Химки».
Первый матч на собственном новом стадионе «Динамо» провело лишь в последнем туре чемпионата.
В прошедшем сезоне (2017/18) Российская
Сейчас больше чем российские клубы зарабатывают только клубы
Совокупный доход клубов РПЛ за прошлый сезон Deloitte оценила в 813 млн евро, что на 16% больше уровня сезона 2016−2017 годов.
Рост доходов российских клубов, согласно докладу, произошел за счет двух источников: продажи билетов и прав на трансляции.
Одна из отличительных особенностей РПЛ — это структура финансирования клубов; большинство из них зависимы от спонсорских контрактов, которые во многих случаях заключены с компаниями, так или иначе аффилированными с государством.
Из 813 млн евро на спонсорских контрактах российские клубы заработали 497 млн, или 61%.