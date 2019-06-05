Костин: ВТБ за 8 лет погасит долги ФК «Динамо» в размере порядка 5 млрд рублей

«Это действительно так. Мы приобрели клуб за один рубль, у клуба были долги (5 млрд рублей). Эти долги будут оплачиваться восемь лет равными долями, без процентов начисления на них, что примерно означает 50-процентную скидку по этому долгу. Потому что в течение восьми лет, повторяю, никакие проценты не начисляются», — сказал Костин.