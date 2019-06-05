Костин: ВТБ за 8 лет погасит долги ФК «Динамо» в размере порядка 5 млрд рублей

ВТБ стал владельцем клуба в апреле 2019 года, приобретя 99,9961% обыкновенных акций ОАО «ФК Динамо-Москва» за 1 рубль.
«Это действительно так. Мы приобрели клуб за один рубль, у клуба были долги (5 млрд рублей). Эти долги будут оплачиваться восемь лет равными долями, без процентов начисления на них, что примерно означает 50-процентную скидку по этому долгу. Потому что в течение восьми лет, повторяю, никакие проценты не начисляются», — сказал Костин.
ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер, официальное