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18:47 (мск), источник: ТАСС

Костин: ВТБ за 8 лет погасит долги ФК «Динамо» в размере порядка 5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ в течение восьми лет погасит долги московского футбольного клуба «Динамо», которые составляют порядка 5 млрд рублей. Об этом заявил в среду глава ВТБ Андрей Костин, выступая на годовом собрании акционеров в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Источник: РИА "Новости"

ВТБ стал владельцем клуба в апреле 2019 года, приобретя 99,9961% обыкновенных акций ОАО «ФК Динамо-Москва» за 1 рубль.

«Это действительно так. Мы приобрели клуб за один рубль, у клуба были долги (5 млрд рублей). Эти долги будут оплачиваться восемь лет равными долями, без процентов начисления на них, что примерно означает 50-процентную скидку по этому долгу. Потому что в течение восьми лет, повторяю, никакие проценты не начисляются», — сказал Костин.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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