Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Португалия0
Швейцария0
Футбол. Сборные
6.06
Парагвай
Гондурас
Футбол. Сборные
6.06
США
Ямайка
Футбол. Сборные
6.06
Бразилия
Катар
Футбол. Сборные
6.06
Перу
Коста-Рика
Футбол. Сборные
6.06
Мексика
Венесуэла
Футбол. Сборные
13:30
Япония0
Тринидад и Тобаго0
Все события
Фоторепортажи
17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
15Модель, ставшая знаменитой благодаря финалу Лиги чемпионов
19:54 (мск), источник: ТАСС

Рыбаков назначен генеральным директором ФК «Ростов»

ТАСС, 5 июня. Вадим Рыбаков назначен на пост генерального директора футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Наверх

29 мая эту должность покинул Константин Волосов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В заявлении клуба отмечается, что у 47-летнего Рыбакова есть высшее образование и большой управленческий опыт. Ранее он возглавлял инвестиционную компанию «Южный Капитал», владельцем которой является президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

В завершившемся сезоне «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко.

Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Сборная России тренируется в полном составе
Неожиданные истории о русском финалисте Кубка Стэнли
Конец эпохи: «Рубин» уволил Бердыева
Инфантино доверили управлять мировым футболом еще четыре года
В наше время никто не держит обещания. За что уважать Дацюка
«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе чемпиона мира по футболу
Португалия играет со Швейцарией в 1/2 Лиги наций (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь