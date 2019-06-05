Рыбаков назначен генеральным директором ФК «Ростов»

В заявлении клуба отмечается, что у 47-летнего Рыбакова есть высшее образование и большой управленческий опыт. Ранее он возглавлял инвестиционную компанию «Южный Капитал», владельцем которой является президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.