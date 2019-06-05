Конец эпохи: «Рубин» уволил Бердыева

Источник: РИА "Новости"

Итоги преград

Второй в истории приход Курбана Бердыева на тренерский мостик «Рубина» воспринимали с большим оптимизмом. Болельщики казанской команды не сомневались в том, что только этот специалист сможет вернуть их любимцев в лидеры российского футбола. Но никто не мог учесть некоторых нюансов.

Бердыев вернулся в команду в период финансовых неурядиц.

Из-за этого футболисты очень долго не получали зарплату. При таких условиях полноценная перестройка была невозможной. Курбан Бекиевич был способен только избавиться от ненужных игроков. Это ему удалось.

В начале 2018-го «Рубин» почти полностью освободился от легионеров. Бердыеву оказались не нужны Янн М’Вила, Мийо Цакташ, Максим Лестьенн и Карлос Самбрано. Оставшиеся нападающий Гекдениз Карадениз и центральный защитник Сесар Навас были знакомы специалисту по совместной работе в клубе в 2008 — 2013 годах. Они стали лидерами казанцев в их «золотую» эпоху.

Ну, а Иранский форвард Сердар Азмун был под руководством Бердыева в Казани, вместе с ним перебрался в Ростов-на-Дону и там стал ключевой фигурой в нападении, а затем вслед за наставником вернулся в «Рубин».

С уходом неподходящих тренеру футболистов результаты «Рубина» немного улучшились. После зимнего перерыва казанцы проиграли только один раз. Отметим, что до декабря-2017 «рубиновые» оставались без набранных очков в десяти встречах. Также в тот период они запомнились пятиматчевой серией поражений.

Но в целом результаты казанской команды после зимней паузы не впечатляли. Ей удалось одержать всего три победы при шести ничейных исходах.

По итогам сезона-2017/18 она заняла десятое место. Но тогда это казалось логичным следствием затеянной (и не только от хорошей жизни) перестройки. Все должен был показать новый сезон.

За лето «Рубин» не продвинулся в решении финансовых неурядиц. Пришедшие опытные Ибрагим Цаллагов, Виталий Устинов и Дмитрий Полоз усилили команду незначительно. На фоне всех проблем ее стали покидать нужные Бердыеву футболисты. Завершили карьеру возрастные Карадениз и Навас. Зимой ушел в «Зенит» Азмун. Со временем тренерский штаб казанцев покинул тренер вратарей Виталий Кафанов. Он работал с Бердыевым 20 лет. С его помощью в чемпионате России раскрылись Сергей Рыжиков, Никита Медведев и Сослан Джанаев.

Кроме того специалист отвечал за стандарты, которыми всегда славились команды Бердыева. Причем продолжить свою карьеру Кафанов решил в «Ростове» у Валерия Карпина.

В итоге в сезоне-2018/19 «Рубин» ухудшил свои позиции в РПЛ — закончил чемпионат лишь на одиннадцатом месте, соответственно ухудшив результат за всю историю выступлений в высшем дивизионе. Учитывая уже тиражировавшиеся слухи о расставании с тренером, никого особенно не удивило, что после завершения сезона Курбан Бердыев был отправлен в отставку.

Читайте также Хацкевич входит в число возможных преемников Бердыева в «Рубине»

Стабильность

Но так плохо все было не всегда, было время, когда в «Рубине» жизнь шла более-менее благополучно.

В 2001 году известный успехами с ашхабадским клубом «Ниса» в чемпионате Туркмении Бердыев принял казанцев в первом дивизионе. С помощью приличного усиления он смог вывести «Рубин» в элиту российского футбола уже на следующий год.

В дебютном сезоне в Премьер-лиге казанская команда неожиданно для всех стала бронзовым призером. Решающим в борьбе за третье место стал для нее финальный тур. В нем подопечные Бердыева с большим трудом победили ЦСКА. Ключевым моментом стали последние минуты встречи. В течение их «Рубин» смог сравнять счет и забить «бронзовый» гол.

Заняв десятое место в чемпионате по итогам сезона-2004, команда Бердыева вновь провела грамотную селекцию. Это помогло ей занимать места в пятерке сильнейших в последующие два года. В 2005-м казанцы не потерпели ни одного домашнего поражения.

В их составе блистал аргентинский нападающий Алехандро Домингес. После его ухода в «Зенит» по итогам сезона-2006 «рубиновые» во второй раз в истории своих выступлений в высшем дивизионе скатились на десятое место.

Читайте также Курбан Бердыев: Было предложение из сборной России

Золотые горы

В 2008-м году республика Татарстан отмечала тысячелетие. В связи с этим «Рубин» получил значительную финансовую помощь.

Казанцы сполна воспользовались таким шансом. Была проведена самая масштабная трансферная кампания в их истории. В команду были приглашены чемпион России в составе ЦСКА Сергей Семак, звезда киевского «Динамо» нападающий Сергей Ребров и известный сербский форвард Саво Милошевич. Также были приглашены аргентинский защитник Кристиан Ансальди, арадениз и перспективный голкипер Сергей Рыжиков, который быстро стал основным вратарем. Перед началом сезона капитаном обновленного «Рубина» был назначен Семак.

В стартовых турах сезона-2008 команда одержали семь побед подряд и вышли на первое место в чемпионате. Этим они обновили рекорд московского «Динамо». В 1995 году бело-голубые под руководством легендарного Константина Бескова одержали шесть викторий в стартовых турах сезона.

Спад после паузы на матчи Евро-2008 не помешал команде Бердыева сохранить лидерство. Она быстро набрала ход и уверенно выиграла чемпионат. Это случилось впервые в ее истории. Семак и Ребров стали настоящими лидерами казанской команды. «Золотой» гол за нее забил не особо блисташий по сезону Милошевич в гостевом матче 27-го тура.

В последних трех турах команда проиграла, зато в новом сезоне «Рубин» выглядел еще увереннее и защитил титул. В 2009 году Бердыев приобрел Наваса и вернул Домингеса. С приходом последнего казанская команда серьезно прибавила в атаке. Ее оборонительная манера стала меньше бросаться в глаза. Десять крупных побед стали рекордом Премьер-лиги.

Запомнилось и выступление в Лиге чемпионов. В октябре 2009-го подопечные Бердыева одержали легендарную гостевую победу над испанской «Барселоной» на групповом этапе — 2:1. По его итогам она вышла в плей-офф Кубка УЕФА.

В последующие годы команда Бердыева завоевала бронзовые медали чемпионата. Кроме этого она стала двукратным обладателем Суперкубка России. В сезоне-2011/12 «Рубин» выиграл Кубок страны. В 2013-м казанцы дошли до четвертьфинала Лиги Европы, где в упорной борьбе уступили будущему победителю лондонскому «Челси».