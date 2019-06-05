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5 июня, источник: Спорт РИА Новости

Болельщики «Краснодара» победили в конкурсе премьер-лиги «12-й игрок»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Болельщики футбольного клуба «Краснодар» победили в конкурсе «12-й игрок» по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте РПЛ.

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Победитель конкурса определялся исходя из официальной статистики штрафов контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС за правонарушения со стороны болельщиков команд при подготовке и проведении матчей и общего количества болельщиков, присутствовавших на играх.

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При подсчете сумма штрафов делится на количество болельщиков команды, присутствовавших на матче.

В каждом последующем туре сумма штрафов и количество зрителей прибавляется к данным предыдущего тура и снова делится друг на друга.

«Краснодар» получил 20 тысяч рублей штрафа за поведение болельщиков в прошедшем сезоне и показал лучший результат по итогам конкурса — 0,05. Далее расположились екатеринбургский «Урал» (0,24) и грозненский «Ахмат» (0,35). Московский «Спартак» (8,45) занял 14-е место, «Динамо» (17,07) — 16-е.

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