СМИ: «Ростов» интересуется футболистом «Гетеборга» Старфельтом
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Футбольный клуб «Ростов» проявляет интерес к защитнику шведского «Гетеборга» Карлу Старфельту, сообщает fotbolldirekt.se.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Футбольный клуб «Ростов» проявляет интерес к защитнику шведского «Гетеборга» Карлу Старфельту, сообщает fotbolldirekt.se.
Как отмечает издание, 24-летний футболист вместе с агентом начал переговоры о трансфере в российскую команду.
Старфельт, защищающий цвета «Гетеборга» с прошлого года, в текущем сезоне провел за клуб 12 матчей и забил один гол. Защитник выступал за молодежную сборную Швеции.
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