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5 июня, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Ростов» интересуется футболистом «Гетеборга» Старфельтом

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Футбольный клуб «Ростов» проявляет интерес к защитнику шведского «Гетеборга» Карлу Старфельту, сообщает fotbolldirekt.se.

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Как отмечает издание, 24-летний футболист вместе с агентом начал переговоры о трансфере в российскую команду.

Старфельт, защищающий цвета «Гетеборга» с прошлого года, в текущем сезоне провел за клуб 12 матчей и забил один гол. Защитник выступал за молодежную сборную Швеции.

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