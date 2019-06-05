СМИ: «Ростов» интересуется футболистом «Гетеборга» Старфельтом

Как отмечает издание, 24-летний футболист вместе с агентом начал переговоры о трансфере в российскую команду .

Старфельт, защищающий цвета «Гетеборга» с прошлого года, в текущем сезоне провел за клуб 12 матчей и забил один гол. Защитник выступал за молодежную сборную Швеции.