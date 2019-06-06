Клубы РПЛ обсудят лимит на легионеров, расширение лиги и внедрение VAR

Источник: РИА "Новости"

Одним из основных вопросов станет утверждение календаря на сезон-2019/20. Еще в декабре 2018 года президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что он начнется 6 июля матчем за Суперкубок России, в котором встретятся чемпион страны петербургский «Зенит» и обладатель национального кубка московский «Локомотив». Игра пройдет на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Новый розыгрыш чемпионата планируется начать 14 июля, матчи заключительного состоятся 17 мая 2020 года.

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Есть несколько аспектов, касающихся календаря, которые уже были озвучены представителями РПЛ. Спортивный директор лиги Виктор Пышкин отмечал, что расписание матчей в сезоне-2019/20 не будет перестраиваться из-за территориального положения клубов. «Да, в ФНЛ (Олимп — Футбольной национальной лиге — прим. ТАСС) есть подобная практика, потому что некоторым приходится выезжать в Хабаровск и Владивосток. Все должны играть дома и на выезде, поэтому, возможно, будут вноситься корректировки только при форс-мажорных обстоятельствах», — отметил он.

В новом сезоне будут учтены особенности климата в тех или иных городах. Благодаря этому лига избежит повторения ситуации, сложившейся в чемпионате России-2018/19, когда матч 16-го тура между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов», запланированный на 1 декабря, был перенесен из-за сильного холода. В тот же день под угрозой было проведение встречи между красноярским «Енисеем» и грозненским «Ахматом», игра состоялась, но на момент стартового свистка на термометрах представителей РПЛ значилась температура 14,9 градуса мороза.

В декабре Прядкин отметил, что все клубы единогласно поддержали идею о ручном режиме переноса домашних матчей северных команд из зимнего отрезка календаря.

По этому вопросу в феврале высказывалась вице-премьер РФ Ольга Голодец. «Я обратилась к представителям РПЛ, чтобы они более внимательно составляли календарь. Это очень серьезная ошибка специалистов, когда часть игр у нас приходится на зимнее время, а один матч прошлого сезона вообще не состоялся из-за погодных условий. Коллеги обещали внести поправки и максимально сместить на комфортное время проведение встреч первенства», — заявила Голодец ТАСС.

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Ожидание нового лимита на легионеров

Еще одним вопросом, который окажет непосредственное влияние на чемпионат России и составы команд, участвующих в нем, станет лимит на легионеров. В настоящее время в РПЛ действует ограничение по схеме «6+5» — на поле одновременно могут находиться не более шести иностранных футболистов. В конце мая президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что также рассматривается вариант лимита «8+17», который предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке каждого клуба. При этом число зарубежных футболистов на поле ограничиваться не будет.

«Мнения разделились, больше клубов склоняются к “8+17”. Мы в ближайшие годы останемся в рамках лимита. Важно, чтобы решение было единым», — отметил тогда глава РФС.

Перечисляя плюсы формата «8+17», Дюков отметил, что этот вариант позволит сократить расходы команд на переходы и зарплаты, а также вынудит руководителей клубов более ответственно подходить к трансферной политике. «Многие тренеры говорят, что будет легче работать. Мы с вами видим, как нынешний лимит узко распространен, ведь во многих странах принцип ограничения соответствует заявке, а не составу», — добавил он.

Мнения футбольных функционеров по этому поводу разделились. Министр спорта РФ Павел Колобков отмечал, что лимит на легионеров помог появиться в стране игрокам, которые успешно представили страну на домашнем чемпионате мира. Противоположного мнения придерживается заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

Лига готовится к расширению до 18 клубов

На исполкоме РФС было принято решение о проработке вопроса по возможному увеличению числа команд РПЛ с 16 до 18. На данный момент чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 матчей, встречаясь друг с другом по два раза. Большую часть российской истории в первенстве страны выступали именно 16 коллективов. Исключениями стали турниры 1993, 1996 и 1997 годов (18 клубов), а также первенство 1992 года (20 клубов, которые были разделены на две группы).

На следующий день после завершения чемпионата России Прядкин заявил, что в стране есть клубы и стадионы, а также экономическая готовность команд. Он допускает расширение не только до 18, но и до 20 коллективов в сильнейшем дивизионе отечественного футбола. «Самое главное, чтобы не было финансовых мучений. Конечно, надо расширять лигу, наши коллеги [президент ЦСКА Евгений] Гинер, [владелец “Спартака” Леонид] Федун говорят об этом», — отметил он.

Дюков же сказал, что идея по расширению РПЛ до 18 команд заслуживает проработки. «Меня беспокоит, что некоторые наши клубы проводят 31 или 32 официальные игры, этого мало. Считаю, команды должны проводить больше матчей», — сказал он.

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VAR может появиться уже в июле

В июле прошлого года исполком РФС принял решение об использовании системы видеоассистента рефери (VAR) в девяти матчах российских турниров — в Кубке России со стадии ½ финала, а также в четырех стыковых встречах за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20. Задуманное реализовали.

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин 4 июня сообщил ТАСС, что оценивает первый опыт использования положительно. «Чтобы что-то критиковать, надо очень хорошо разбираться в предмете. Когда критика идет от тех людей, которые пока слабенько разбираются даже не в нюансах, а в глобальных вещах, связанных с системой VAR, то мне это абсолютно не интересует», — сказал Калошин в ответ на негативные высказывания о новой технологии.

В конце мая Прядкин заявил ТАСС, что именно 6 июня станет известно, какой подрядчик VAR будет предоставлять услуги. «Уже принято решение о реализации этой программы с первого тура. Однако внедрять надо постепенно, по мере готовности», — заявил президент РПЛ.