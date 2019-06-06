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12:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Бердыев может остаться в «Рубине» по решению Шаймиева

Курбан Бердыев может сохранить пост главного тренера «Рубина».

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Источник: РИА "Новости"

Против его ухода выступает бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев, который давно дружит со специалистом.

Об уходе Бердыева было объявлено на официальном сайте «Рубина», он собирал вещи на базе и планировал провести прощальную встречу с игроками 13 июня. Однако позднее представитель правительства Татарстана Лилия Галимова заявила, что власти республики не подтверждают отставку.

Бердыев до ухода пообщался с руководством компании ТАИФ, владеющей казанским клубом. В переговорах участвовали гендиректор компании Альберт Шигабутдинов и его советник по инвестициям сын Минтимера Шаймиева Радик Шаймиев, который около года был президентом клуба и вернул Бердыева в Казань.

Шаймиев-старший опасается, что после ухода Бердыева, у «Рубина» начнутся серьезные проблемы, и провал будет ассоциироваться в том числе с его фамилией.

Бердыев во второй раз в карьере возглавил казанский клуб в июне 2017 года. Ранее он работал с «Рубином» с 2001 по 2013 год. В 2002 году он вывел казанцев в премьер-лигу, а год спустя завоевал с ними бронзу чемпионата России. В 2008 году «Рубин» впервые в истории стал чемпионом страны, а год спустя повторил успех.

Также при Бердыеве «Рубин» выиграл Кубок и два Суперкубка России, играл в групповом турнире Лиги чемпионов и добирался до четвертьфинала Лиги Европы. В сезоне-2018/19 «Рубин» занял в чемпионате страны 11-е место.

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