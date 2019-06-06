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14:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Общее собрание клубов РПЛ утвердило проект календаря на сезон-2019/20

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Сергей Смышляев. Общее собрание клубов российской премьер-лиги утвердило проект календаря на сезон-2019/20 и отправило его на утверждение исполкомом Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: Спорт РИА Новости

Общее собрание клубов РПЛ прошло в Москве в четверг.

Как сообщается в релизе премьер-лиги, в подготовке календаря приняла участие лаборатория исследований спорта Высшей школы экономики, которая разработала специальный алгоритм, учитывающий множество требований к календарю, включая участие клубов в еврокубках и погодные условия в регионах.

«Спортивный календарь — это основа нашего продукта, — заявил журналистам глава РПЛ Сергей Прядкин. — Он должен учитывать интересы не только команд и спортсменов, но и болельщиков, основного вещателя, спонсоров. Поэтому мы приняли решение изменить сам подход к его составлению, чтобы получить большую вариативность и возможность учитывать разные интересы».

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