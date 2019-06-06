Общее собрание клубов РПЛ утвердило проект календаря на сезон-2019/20
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Сергей Смышляев. Общее собрание клубов российской
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Сергей Смышляев. Общее собрание клубов российской
Общее собрание клубов РПЛ прошло в Москве в четверг.
Как сообщается в релизе
«Спортивный календарь — это основа нашего продукта, — заявил журналистам глава РПЛ Сергей Прядкин. — Он должен учитывать интересы не только команд и спортсменов, но и болельщиков, основного вещателя, спонсоров. Поэтому мы приняли решение изменить сам подход к его составлению, чтобы получить большую вариативность и возможность учитывать разные интересы».