Глава РПЛ: Создана рабочая группа по вопросу расширения премьер-лиги

«Вопрос обсудили, создана рабочая группа, которая взвесит все минусы и плюсы. В течение двух недель. Большинство поддерживает, и даже те, кто воздерживался, сказали, что нам нужно больше клубов, но важна экономическая стабильность. Сейчас не говорили, что будет прям расширение, рассмотрим, отправим предложения в комитет профессионального футбола, чтобы было коллегиальное решение», — заявил Прядкин.