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14:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава РПЛ: Создана рабочая группа по вопросу расширения премьер-лиги

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Сергей Смышляев. Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил журналистам, что создана рабочая группа по вопросу расширения премьер-лиги до 18 команд, в течение двух недель она будет оценивать все минусы и плюсы.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд.

«Вопрос обсудили, создана рабочая группа, которая взвесит все минусы и плюсы. В течение двух недель. Большинство поддерживает, и даже те, кто воздерживался, сказали, что нам нужно больше клубов, но важна экономическая стабильность. Сейчас не говорили, что будет прям расширение, рассмотрим, отправим предложения в комитет профессионального футбола, чтобы было коллегиальное решение», — заявил Прядкин.

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