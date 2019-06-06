РПЛ расширят до 18 клубов. Футбол станет зимним видом спорта
Общее собрание РПЛ выступило за увеличение числа участников.
Общее собрание РПЛ выступило за увеличение числа участников.
Илья АНДРЕЕВ
Если результаты голосования утвердит исполком РФС, в чемпионате России-2020/21 будет 18 клубов, что повлечет за собой серьезные изменения календаря — командам придется чаще играть зимой. Обозреватель «СЭ» считает, что решение, как минимум, спорное.
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги с 16 клубов до 18. Это еще не окончательное решение. Окончательное примет исполком РФС, заседание которого пройдет ориентировочно в июне. Маловероятно, что исполком пойдет наперекор лиге. Скандал никому не нужен. Так что, нам мой взгляд, клубам уже сейчас можно готовиться к тому, что в сезоне-2020/21 их будет больше, чем обычно.
На решение лиги оперативно отреагировал в Твиттере Роман Широков: «А кто сможет мне объяснить в чем экономическая и спортивная гениальность решения о расширении до 18 команд?! Есть
Взглянуть на расчеты действительно интересно. И на то, как будут умещать 34 матча чемпионата в наш календарь, самый сложный в Европе.
Приведу несколько аргументов в пользу того, что решение лиги — алогичное. На мой взгляд, минусов в расширении точно больше, чем плюсов. Во всяком случае, так скажется сейчас.
Из клубов, игравших в РПЛ двух последних сезонов, два исчезли («Амкар» и «Тосно»), а еще один — на грани исчезновения («Анжи»). Плюс имела все шансы пробиться в
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что требования к клубам ФНЛ, которые добудут право выступать в РПЛ, будут очень жесткими. Не получится так, что тогда придется брать команды, которые стали не третьими, не четвертыми, а пятыми? В истории нашего футбола уже был подобный случай — с «Краснодаром». Все оказалось не зря. Но «Краснодар» — он у нас один такой.
В сезоне-2018/19 Кубок России проводился по нестандартной схеме: в ¼ и ½ финала команды играли по два матча. Календарь был забит под завязку, «Краснодар»
После перехода на «осень-весна» (напомню, решение было принято в 2010 году) много говорилось о строительстве манежей. Несколько построили, но они больше похожи на амбары для самолетов — играть там клубы не хотят, много народа там не собрать, да и вообще атмосфера гнетущая. Крыши над стадионами? Это было возможно только в
Наконец, чемпионату придется глубоко уходить в зиму. Как написал обозреватель «СЭ» Сергей Егоров, первая часть сезона-2020/21 закончится в 20-х числах декабря, а вторая начнется в середине февраля. В общем, футбол в России превратится в зимний вид спорта. К слову, составление календаря станет еще более сложным занятием — придется относиться к погоде еще внимательнее. И это при том, что «календарь составляется, когда еще тепло» — как в прошлом году сказал спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.
Новость о матчах под католическое Рождество особенно понравится болельщикам из самых северных городов РПЛ. Вообще, у нас в футболе к регионам относятся особенно уважительно — перешли на «осень-весна», а теперь удивляемся, почему в ПФЛ клубов все меньше и меньше. Потому что бюджет стало сложнее утверждать в разы. Есть и другие минусы (например, футболисты
Есть риск, что уже к 30-му туру появится достаточно большое количество немотивированных команд. Которым и в еврокубки не нужны, и вылет не грозит. Зачем нам это «болото»?
Понятно, что у клубов наверняка есть аргументация того, зачем нужно расширять лигу. Тем более, проголосовали все, кроме «Спартака» (Леонид Федун, как известно, выступает за сокращение лиги). Пока были лишь отрывочные заявления, но, наверное, лига представит подробное объяснение, зачем эта революция. Это было бы правильно.
Вероятно, большие клубы считают, что чем больше матчей — тем больше заработок от продажи билетов, атрибутики. Резонно, хотя не уверен, что две дополнительных игры с аутсайдерами добавят им
Чаще всего высказывалось мнение, что наши команды проводят мало матчей — куда меньше, чем в Европе. Понятно, что тут все упирается в климат. Был бы в России везде Краснодар — играли бы не реже, чем в Германии.
Можно понять клубы, которые на многое не претендуют. Их мотивация как раз очень ясна. Вылететь из чемпионата-2019/20 будет сложно. 14 команд останутся в РПЛ гарантированно, а 15-я и 16-я команды лиги сыграют с 4-й и 3-й командами ФНЛ. В этом сезоне «Крылья» и «Уфа» победили клубы первой лиги без больших проблем.
Не выкидывайте шерстяные носки, скоро они вам понадобятся. Не знаю, как на поле, а на трибунах в РПЛ жарко не будет. .