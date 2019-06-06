РПЛ расширят до 18 клубов. Футбол станет зимним видом спорта

Источник: Спорт-Экспресс

Илья АНДРЕЕВ

Если результаты голосования утвердит исполком РФС, в чемпионате России-2020/21 будет 18 клубов, что повлечет за собой серьезные изменения календаря — командам придется чаще играть зимой. Обозреватель «СЭ» считает, что решение, как минимум, спорное.

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги с 16 клубов до 18. Это еще не окончательное решение. Окончательное примет исполком РФС, заседание которого пройдет ориентировочно в июне. Маловероятно, что исполком пойдет наперекор лиге. Скандал никому не нужен. Так что, нам мой взгляд, клубам уже сейчас можно готовиться к тому, что в сезоне-2020/21 их будет больше, чем обычно.

На решение лиги оперативно отреагировал в Твиттере Роман Широков: «А кто сможет мне объяснить в чем экономическая и спортивная гениальность решения о расширении до 18 команд?! Есть какие-то расчеты. А дни для доп.игр есть в календаре?».

Взглянуть на расчеты действительно интересно. И на то, как будут умещать 34 матча чемпионата в наш календарь, самый сложный в Европе.

Приведу несколько аргументов в пользу того, что решение лиги — алогичное. На мой взгляд, минусов в расширении точно больше, чем плюсов. Во всяком случае, так скажется сейчас.

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Первое. Экономика

Из клубов, игравших в РПЛ двух последних сезонов, два исчезли («Амкар» и «Тосно»), а еще один — на грани исчезновения («Анжи»). Плюс имела все шансы пробиться в премьер-лигу «Томь» (проиграла в «стыках» «Уфе»), у которой тоже финансовые проблемы. Сильно сомневаюсь, что экономика нашего футбола за 13,5 месяцев (примерно столько осталось до старта сезона-2018/19) значительно продвинется вперед. В декабре прошлого года президент РПЛ Сергей Прядкин сказал в интервью «СЭ», что он — за расширение лиги, но «это можно сделать только тогда, когда с экономикой у клубов все будет в порядке». Разве за полгода ситуация улучшилась?

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что требования к клубам ФНЛ, которые добудут право выступать в РПЛ, будут очень жесткими. Не получится так, что тогда придется брать команды, которые стали не третьими, не четвертыми, а пятыми? В истории нашего футбола уже был подобный случай — с «Краснодаром». Все оказалось не зря. Но «Краснодар» — он у нас один такой.

Второе. Календарь

В сезоне-2018/19 Кубок России проводился по нестандартной схеме: в ¼ и ½ финала команды играли по два матча. Календарь был забит под завязку, «Краснодар» из-за матчей Лиги Европы просил о переносе февральского матча Кубка, но «Ростов» был против — и играли в феврале, а другие матчи четвертьфиналов перенесли. Кроме того, декабрьский матч 16-го тура чемпионата «Оренбург» — «Крылья Советов» пришлось перенести на апрель — из-за мороза. Такое случилось впервые, но нет гарантии, что в том же Оренбурге 1 декабря снова не будет «-20». Это, кстати, касается и Москвы, далеко не самого теплого города.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PceoMsnANfo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После перехода на «осень-весна» (напомню, решение было принято в 2010 году) много говорилось о строительстве манежей. Несколько построили, но они больше похожи на амбары для самолетов — играть там клубы не хотят, много народа там не собрать, да и вообще атмосфера гнетущая. Крыши над стадионами? Это было возможно только в Санкт-Петербурге. Когда обсуждалась идея строительства крыши над ареной в Черкизове, назывались цифры от 1 до 5 миллиардов рублей. 1 миллиард рублей — это бюджет среднего клуба (не аутсайдера), о какой в таком случае крыше над стадионом в условном Красноярске может идти речь? В Красноярске, впрочем, и стадиона-то нет, подходящего для этого. Как и во многих других городах.

Наконец, чемпионату придется глубоко уходить в зиму. Как написал обозреватель «СЭ» Сергей Егоров, первая часть сезона-2020/21 закончится в 20-х числах декабря, а вторая начнется в середине февраля. В общем, футбол в России превратится в зимний вид спорта. К слову, составление календаря станет еще более сложным занятием — придется относиться к погоде еще внимательнее. И это при том, что «календарь составляется, когда еще тепло» — как в прошлом году сказал спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.

Новость о матчах под католическое Рождество особенно понравится болельщикам из самых северных городов РПЛ. Вообще, у нас в футболе к регионам относятся особенно уважительно — перешли на «осень-весна», а теперь удивляемся, почему в ПФЛ клубов все меньше и меньше. Потому что бюджет стало сложнее утверждать в разы. Есть и другие минусы (например, футболисты из-за структуры календаря отдыхают чуть ли не по полгода), но это уже совсем другая история.

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Третье. «Болото»

Есть риск, что уже к 30-му туру появится достаточно большое количество немотивированных команд. Которым и в еврокубки не нужны, и вылет не грозит. Зачем нам это «болото»?

Понятно, что у клубов наверняка есть аргументация того, зачем нужно расширять лигу. Тем более, проголосовали все, кроме «Спартака» (Леонид Федун, как известно, выступает за сокращение лиги). Пока были лишь отрывочные заявления, но, наверное, лига представит подробное объяснение, зачем эта революция. Это было бы правильно.

Вероятно, большие клубы считают, что чем больше матчей — тем больше заработок от продажи билетов, атрибутики. Резонно, хотя не уверен, что две дополнительных игры с аутсайдерами добавят им много-много миллионов рублей.

Чаще всего высказывалось мнение, что наши команды проводят мало матчей — куда меньше, чем в Европе. Понятно, что тут все упирается в климат. Был бы в России везде Краснодар — играли бы не реже, чем в Германии.

Можно понять клубы, которые на многое не претендуют. Их мотивация как раз очень ясна. Вылететь из чемпионата-2019/20 будет сложно. 14 команд останутся в РПЛ гарантированно, а 15-я и 16-я команды лиги сыграют с 4-й и 3-й командами ФНЛ. В этом сезоне «Крылья» и «Уфа» победили клубы первой лиги без больших проблем.