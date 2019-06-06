Все, что нужно знать о расширении РПЛ
Клубы РПЛ сегодня на общем собрании проголосовали за расширение лиги до 18 команд. Против выступил только «Спартак».
Клубы РПЛ сегодня на общем собрании проголосовали за расширение лиги до 18 команд. Против выступил только «Спартак».
Когда ждать реформу и как будет работать расширение?
• РПЛ собираются расширить с сезона-2020/21.
• Из чемпионата, который начнется в июле 2019 года, никто не вылетит напрямую, добавятся две лучшие команды ФНЛ. 15-й и 16-й клубы РПЛ встретятся с 3-й и 4-й командами ФНЛ в стыковых матчах.
• В результате расширения 18 клубов РПЛ должны сыграть 34 тура. Чемпионат будет начинаться раньше (вероятно, в первую неделю июля), а заканчиваться — позже. Календарь будет плотнее: точно предусмотрены туры посередине недели.
• В декабре будет аналог Boxing Day, когда командам придется играть через три дня на четвертый, а осенняя часть сезона, вероятно, закончится в 20-х числах декабря. Возобновление турнира после зимней паузы — середина февраля.
• Календарь составила Высшая школа экономики с учетом сложных запросов и на основе алгоритма, который учитывает наслаивающиеся условия. Например, в декабре и марте будет больше матчей в южных регионах.