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15:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Врач сборной России Бутовский будет работать в «Спартаке»

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Врач сборной России по футболу Михаил Бутовский в середине июня приступит к работе в «Спартаке», сообщается на сайте московского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

В медицинском штабе «красно-белых» Бутовский, ранее работавший в московском ЦСКА, заменит Андрея Багдасаряна.

Бутовский с 2014 года входит в медицинский штаб сборной России по футболу. Более 10 лет он работал анестезиологом-реаниматологом в одной из московских больниц.

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