Врач сборной России Бутовский будет работать в «Спартаке»
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Врач сборной России по футболу Михаил Бутовский в середине июня приступит к работе в «Спартаке», сообщается на сайте московского клуба.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Врач сборной России по футболу Михаил Бутовский в середине июня приступит к работе в «Спартаке», сообщается на сайте московского клуба.
В медицинском штабе «красно-белых» Бутовский, ранее работавший в московском ЦСКА, заменит Андрея Багдасаряна.
Бутовский с 2014 года входит в медицинский штаб сборной России по футболу. Более 10 лет он работал