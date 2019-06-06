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16:24 (мск), источник: Sport24

Нападающий «Спартака» может уйти в «Зенит». В марте он стал клиентом агента Трабукки

Данила Прошляков забивал на «Сан-Сиро», рубился со сборной Франции, празднует голы как Криш и Мбаппе.

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Источник: Sport24

Форвард «Спартака» и юношеской сборной России Данила Прошляков — главный молодой ньюсмейкер последних трансферных окон. В январе инсайдеры сообщали, что скауты «Лиона» и дортмундской «Боруссии» просматривали его на матчах отбора Евро U19. Теперь «Чемпионат» сообщает, что тинейджер вместе с одноклубником Никитой Судариковым интересен «Зениту».

Прошлякову — 19, он первый габаритный нападающий дубля со времен Владимира Обухова (рост Данилы — 1,87 м). В этом сезоне на его счету 19 голов в 22 матчах за дубль, 7 игр за «Спартак-2» и одно попадание в заявку основной команды (против «Арсенала» — 2:3).

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В «Спартак» форвард перешел из школы «Торпедо» в 13 лет. В 16 ушел в «Чертаново», но через год вернулся — к выпуску из академии и под дубль.

— Все-таки Данила — продукт спартаковской футбольной школы, ни в коем случае не претендую, что он наш воспитанник, — рассказывал Sport24 директор академии «Чертаново» Николай Ларин в январе. — Он мощный нападающий. Страйкер, который завершает атаки. Но в «Чертаново» немного другой стиль — возможно, поэтому он вернулся в «Спартак». В футболе есть много тренеров, которым нужны форварды такого стиля. Если [интерес «Лиона» и «Боруссии"] — это правда, то хочется пожелать ему удачи и успехов. Не знаю, как именно за ним следили, но обычно это происходит на международных турнирах. Парень талантливый. Кстати, его отец — воспитанник «Чертаново».

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Еще зимой дела сына вел его отец. Стоит отметить, что Прошляков — из обеспеченной семьи, что редкость для футболиста, потому что отец Данилы — бизнесмен. Дома у Прошлякова есть тренажерный зал, а в отпуске, который семья в последнее время проводит в Доминикане, с Данилой занимается персональный тренер. Он специально прилетает из Москвы и привозит необходимое оборудование: фишки, мячи, барьеры.

Сегодня, 6 июня журналист Иван Карпов написал в своем телеграм-канале, что новым агентом Данилы Прошлякова стал Марко Трабукки (это подтверждает и transfermarkt). Агент, закончивший работать в «Спартаке» этой зимой и приступивший к работе советником президента «Оренбурга», просил для своего клиента зарплату больше 1 млн рублей в месяц. Причем потолок зарплат в «Спартаке-2» — 250 тысяч рублей в месяц. По новому контракту стороны договориться пока не могут.

Несмотря на свои данные, многие отмечают у игрока стартовую скорость, выбор позиции и игру низом. «Анжи» Прошляков вообще забил пяткой.

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3 из 19 голов в сезоне форвард положил в матче с «Крыльями Советов», выйдя на замену в перерыве. Левой ногой (после выхода один на один), правой (с пенальти) и головой. Праздновал в стиле Мбаппе и Роналду.

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С Мбаппе форвард мог пересечься летом 2018-го. 17 июня молодежный состав «Спартака» (U-19) провел контрольный матч против резервистов сборной Франции. Франция выиграла (3:2), забили Оливье Жиру, Фекир и Блез Матюиди. За «Спартак» отличились Илья Мазуров и Данила Прошляков. Состав Франции: Манданда, Сидибе, Рами, Кимпембе, Менди, Нзонзи, Матюиди, Товен, Фекир, Лемар, Жиру. В воротах «Спартака» играл Альфонс Ареоля.

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За полгода до этого Данила играл против главного таланта Серии А Николо Дзаньоло, когда он еще не перешел в «Рому». В стыковом матче Юношеской лиги УЕФА, который проходил на «Сан-Сиро», «Спартак» зарубился с «Интером» (3:3) и вылетел из турнира лишь в серии пенальти. У Прошлякова — гол и желтая карточка.

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Если Прошляков все-таки подпишет контракт со «Спартаком», у него есть все шансы сыграть за основу уже в следующем сезоне. Похоже, один из пары Зе Луиш-Луис Адриано летом команду покинет, и тогда Данила станет третьим выбором Кононова после легионера и Георгия Мелкадзе.

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