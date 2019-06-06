Нападающий «Спартака» может уйти в «Зенит». В марте он стал клиентом агента Трабукки
Данила Прошляков забивал на «Сан-Сиро», рубился со сборной Франции, празднует голы как Криш и Мбаппе.
Данила Прошляков забивал на «Сан-Сиро», рубился со сборной Франции, празднует голы как Криш и Мбаппе.
Форвард «Спартака» и юношеской сборной России Данила Прошляков — главный молодой ньюсмейкер последних трансферных окон. В январе инсайдеры сообщали, что скауты «Лиона» и дортмундской «Боруссии» просматривали его на матчах отбора Евро U19. Теперь «Чемпионат» сообщает, что тинейджер вместе с одноклубником Никитой Судариковым интересен «Зениту».
Прошлякову — 19, он первый габаритный нападающий дубля со времен Владимира Обухова (рост Данилы — 1,87 м). В этом сезоне на его счету 19 голов в 22 матчах за дубль, 7 игр за «Спартак-2» и одно попадание в заявку основной команды (против «Арсенала» — 2:3).
В «Спартак» форвард перешел из школы «Торпедо» в 13 лет. В 16 ушел в «Чертаново», но через год вернулся — к выпуску из академии и под дубль.
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Еще зимой дела сына вел его отец. Стоит отметить, что Прошляков — из обеспеченной семьи, что редкость для футболиста, потому что отец Данилы — бизнесмен. Дома у Прошлякова есть тренажерный зал, а в отпуске, который семья в последнее время проводит в Доминикане, с Данилой занимается персональный тренер. Он специально прилетает из Москвы и привозит необходимое оборудование: фишки, мячи, барьеры.
Сегодня, 6 июня журналист Иван Карпов написал в своем
Несмотря на свои данные, многие отмечают у игрока стартовую скорость, выбор позиции и игру низом. «Анжи» Прошляков вообще забил пяткой.
3 из 19 голов в сезоне форвард положил в матче с «Крыльями Советов», выйдя на замену в перерыве. Левой ногой (после выхода один на один), правой (с пенальти) и головой. Праздновал в стиле Мбаппе и Роналду.
С Мбаппе форвард мог пересечься летом 2018-го. 17 июня молодежный состав «Спартака» (U-19) провел контрольный матч против резервистов сборной Франции. Франция выиграла (3:2), забили Оливье Жиру, Фекир и Блез Матюиди. За «Спартак» отличились Илья Мазуров и Данила Прошляков. Состав Франции: Манданда, Сидибе, Рами, Кимпембе, Менди, Нзонзи, Матюиди, Товен, Фекир, Лемар, Жиру. В воротах «Спартака» играл Альфонс Ареоля.
За полгода до этого Данила играл против главного таланта Серии А Николо Дзаньоло, когда он еще не перешел в «Рому». В стыковом матче Юношеской лиги УЕФА, который проходил на «Сан-Сиро», «Спартак» зарубился с «Интером» (3:3) и вылетел из турнира лишь в серии пенальти. У Прошлякова — гол и желтая карточка.
Если Прошляков