Мутко: «Спартак» в случае ухода Федуна опустится в первый дивизион

«Спартак» сколько шел, строил (арену в Тушине), но сейчас он 10 миллиардов в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает. Каждый год. А его (Федуна) все «мочат». Может, он где-то и неправильно управляет, но нужно понимать — если он завтра уйдет, этот клуб пойдет в первый дивизион. Кто-то хочет купить — пусть пойдет и купит, — сказал Мутко журналистам.