Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
7.06
Чили
Гаити
Футбол. Сборные
05:00
Мексика3
Венесуэла1
Футбол. Сборные
04:30
Перу1
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
02:00
США0
Ямайка1
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия2
Катар0
Все события
Фоторепортажи
19Шесть голов сборной, травма Газинского и фото на память
12«Челси» выиграл Лигу Европы
16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мутко: «Спартак» в случае ухода Федуна опустится в первый дивизион

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости, Тарас Барабаш. Московский «Спартак» в случае ухода из клуба нынешнего владельца Леонида Федуна опустится в первый дивизион, считает бывший министр спорта, экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» по итогам нынешнего чемпионата Российской премьер-лиги стал пятым и в следующем сезоне примет участие в квалификационном турнире Лиги Европы. Владельцем столичного клуба с 2003 года является Федун. Ранее болельщики «красно-белых» неоднократно требовали от владельца продать «Спартак».

«Спартак» сколько шел, строил (арену в Тушине), но сейчас он 10 миллиардов в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает. Каждый год. А его (Федуна) все «мочат». Может, он где-то и неправильно управляет, но нужно понимать — если он завтра уйдет, этот клуб пойдет в первый дивизион. Кто-то хочет купить — пусть пойдет и купит, — сказал Мутко журналистам.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дзюба уезжает в Англию. Ему помогает агент Роналду
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
The Telegraph назвал сумму трансфера Эдена Азара в «Реал»
47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру
Россиянин проиграл в матче за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»
Финал Кубка Стэнли: Владимир Тарасенко взял пример с Овечкина
РПЛ расширят до 18 клубов. Футбол станет зимним видом спорта
Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции
Финал Единой лиги ВТБ остался без Алексея Шведа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь