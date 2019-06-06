18 команд в РПЛ — это бред. Нужно 12, плей-офф за Лигу Европы и другие элементы шоу

Источник: Sport24

Собрание клубов РПЛ сегодня проголосовало за увеличение лиги до 18 команд. За — 15 клубов, против — только «Спартак». Sport24 объясняет почему это совсем не то, что нужно нашему футболу.

Расширение команды до 18 команд — максимально абсурдное и несвоевременное. Напомним: российский футбол — это место, где обладатель Кубка может умереть после финала, как «Тосно». Где спасшийся в стыках «Амкар» превращается в «Звезду» из ПФЛ, а его место занимает находящийся при смерти «Анжи». И это только на уровне Премьер-Лиги!

Спасти чемпионат России может только сокращение до 14, а лучше — до 12 команд. С игрой в два круга и последующим разделением. Именно так было в переходном 2011-м — по итогам чемпионата команды образовали две восьмерки, и каждую неделю рубились в каком-нибудь дерби. Минус был только один: что происходило во второй восьмерке, интересовало одного Александра Елагина, с жаром рассказывавшего о битвах Томска и Нальчика.

Именно так сделали в Бельгии и Голландии, честно признав, что местные чемпионаты — это шоу для зрителей. Развлечение. Чемпионат России в том виде, в каком он будет с сезона-20/21 — это мучение. Все, что мы получим — возвращение «болота», которое пытались осушить возвращением стыковых матчей: вылетать будут 17-я и 18-я команды, 15-я и 16-я станут попадать в стыки. Соответственно, в середине таблице станет чуть больше команд, которым ничего не надо. Вопрос: и для кого это, для этих клубов?

Представьте: в РПЛ 12 команд, играющих в два круга. По итогам сезона-2018/19 итоговые шестерки могли выглядеть так: первая — «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Арсенал», вторая — «Оренбург», «Терек», «Ростов», «Урал», «Рубин» и «Динамо». «Могли», а «не выглядели бы» — понятно, что правильнее брать в расчет лишь матчи между собой, но любые расклады сейчас условны.

Итак, по итогам 22 туров мы гарантировано получили бы еженедельное зрелище: «Спартак» — «Зенит», «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — ЦСКА и так далее. Четыре московских дерби, четыре битвы двух столиц. Десять туров подряд! А все вместе — 32 игры, ненамного больше чем сейчас, но гораздо «плотнее». Продукт, который хочется смотреть.

Да и во второй шестерке было за чем последить — бодрый «Оренбург» и «Ростов» Валерия Карпина выступили бы хедлайнером веселья. А присутствие «Динамо» добавляло бы интриги. При этом интересы «маленьких» клубов никак не пострадали бы: два «своих» матча с топами на первом этапе они все равно получили бы.

Вылетать при этом могли бы 11-я и 12-я команды, а, допустим, 9-я и 8-я играли бы стыки с претендентами из ФНЛ. Мало огня? Пусть путевки в Лигу чемпионов разыгрываются напрямую — их получат три лучшие команды, четвертая попадет в групповой раунд Лиги Европы. А еще одну, последнюю путевку в еврокубок (или две — в зависимости от результатов Кубка России) логично разыграть в коротком плей-офф с участием двух худших команд из первой восьмерки и двух лучших из второй. Его участники проведут те же 34 (или 35 матчей), что планируются сейчас. Но в итоге все будут при деле, все заинтересованы.