Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Рубин»
ТАСС, 6 июня. Бывший защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. Об этом сообщает
ТАСС, 6 июня. Бывший защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. Об этом сообщает
В среду «Рубин» объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева, возглавлявшего клуб с 2017 года. Но руководство Республики Татарстан пока не подтвердило отставку 66-летнего специалиста. Ранее в четверг заместитель руководителя
Шаронов выступал за «Рубин» в периоды с 1999-го по 2004-й и с 2008-го по 2014-й, завершив в клубе игровую карьеру. В составе команды он стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012). Также он выступал за красноярский «Металлург», грозненский «Терек» и ярославский «Шинник».
По завершению карьеры Шаронов остался в структуре «Рубина», после чего стажировался в «Уфе» под руководством нынешнего тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака. На протяжении двух предыдущих сезонов 42-летний специалист возглавлял тренерский штаб молодежной команды «Рубина».