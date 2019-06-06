Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
7.06
Чили
Гаити
Футбол. Сборные
05:00
Мексика3
Венесуэла1
Футбол. Сборные
04:30
Перу1
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
02:00
США0
Ямайка1
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия2
Катар0
Все события
Фоторепортажи
19Шесть голов сборной, травма Газинского и фото на память
12«Челси» выиграл Лигу Европы
17:36 (мск), источник: ТАСС

Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Рубин»

ТАСС, 6 июня. Бывший защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В среду «Рубин» объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева, возглавлявшего клуб с 2017 года. Но руководство Республики Татарстан пока не подтвердило отставку 66-летнего специалиста. Ранее в четверг заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила журналистам, что ситуация вокруг ухода Бердыева из ФК «Рубин» прояснится в ближайшее время.

Читайте также
Конец эпохи«Рубин» уволил Бердыева

Шаронов выступал за «Рубин» в периоды с 1999-го по 2004-й и с 2008-го по 2014-й, завершив в клубе игровую карьеру. В составе команды он стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012). Также он выступал за красноярский «Металлург», грозненский «Терек» и ярославский «Шинник».

По завершению карьеры Шаронов остался в структуре «Рубина», после чего стажировался в «Уфе» под руководством нынешнего тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака. На протяжении двух предыдущих сезонов 42-летний специалист возглавлял тренерский штаб молодежной команды «Рубина».

Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
The Telegraph назвал сумму трансфера Эдена Азара в «Реал»
47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру
Россиянин проиграл в матче за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»
Финал Кубка Стэнли: Владимир Тарасенко взял пример с Овечкина
РПЛ расширят до 18 клубов. Футбол станет зимним видом спорта
Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции
Финал Единой лиги ВТБ остался без Алексея Шведа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь