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18:30 (мск), источник: Газета.Ру

Кандидат на пост губернатора Петербурга позвал Дзюбу в предвыборный штаб

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ, а по совместительству кинорежиссер и депутат Владимир Бортко дал комментарий по поводу того, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак вошел в предвыборный штаб его оппонента, передает Sports.ru.

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«Я очень хорошо отношусь к “Зениту” под руководством Семака. Я хлопаю в ладоши, радуюсь и переживаю, когда он чемпион. Скажу честно, я готов даже дилетантски обсуждать игру. Что касается, что он теперь в другую команде — да ради бога! Перешел — и перешел. Главное, чтоб ему там будет хорошо и замечательно», — заявил режиссер.

Бортко также отметил, что раньше не думал о том, чтобы привлечь в свой штаб людей из мира футбола.

«Знаете что, давайте Артема Дзюбу позовем? Я официально зову его к себе в штаб. Все! Так что, если Семак туда, то Дзюба пусть идет ко мне», — заявил депутат.

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