Кандидат на пост губернатора Петербурга позвал Дзюбу в предвыборный штаб

«Я очень хорошо отношусь к “Зениту” под руководством Семака. Я хлопаю в ладоши, радуюсь и переживаю, когда он чемпион. Скажу честно, я готов даже дилетантски обсуждать игру. Что касается, что он теперь в другую команде — да ради бога! Перешел — и перешел. Главное, чтоб ему там будет хорошо и замечательно», — заявил режиссер.