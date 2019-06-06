Кандидат на пост губернатора Петербурга позвал Дзюбу в предвыборный штаб
Кандидат в губернаторы
Кандидат в губернаторы
Наставник
«Я очень хорошо отношусь к “Зениту” под руководством Семака. Я хлопаю в ладоши, радуюсь и переживаю, когда он чемпион. Скажу честно, я готов даже дилетантски обсуждать игру. Что касается, что он теперь в другую команде — да ради бога! Перешел — и перешел. Главное, чтоб ему там будет хорошо и замечательно», — заявил режиссер.
Бортко также отметил, что раньше не думал о том, чтобы привлечь в свой штаб людей из мира футбола.
«Знаете что, давайте Артема Дзюбу позовем? Я официально зову его к себе в штаб. Все! Так что, если Семак туда, то Дзюба пусть идет ко мне», — заявил депутат.