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19:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гендиректор «Зенита» Медведев: Для расширения РПЛ нужны жесткие критерии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) является хорошей идеей, но лишь при условии жестких требований к уровню благополучия участников чемпионата, заявил РИА Новости генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Общее собрание РПЛ в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд с сезона-2020/21.

«Давайте дождемся итогов по этой теме, — ответил по телефону Медведев на вопрос об отношении к идее расширения РПЛ. — При условии, что будут среднесрочные финансовые гарантии, что будут выполнены все требования по инфраструктуре, включая стадионную, транспортную, что болельщики будут чувствовать себя комфортно на аренах, то увеличение количества матчей в РПЛ — это хорошо».

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Собеседник агентства добавил, что важно особое внимание при расширении РПЛ уделить календарю соревнований. «Календарь должен учитывать климатический фактор, — заметил руководитель “Зенита”. — Играть в слякоть и мороз, как все хорошо знают, — это уже не футбол, а другая игра с мячом. Огульно голосовать, я надеюсь, никто не будет, а при условии выполнения необходимых критериев реализация этой идеи была бы очень хороша. Но сейчас роль лиги (РПЛ) и РФС заключается в том, чтобы определить критерии».

«А критерии должны быть жесткими с учетом того негативного опыта, с которым мы сталкиваемся, когда клубы через пень-колоду не могут зарплату футболистам профинансировать, — обратил внимание Медведев. — Поэтому давайте дождемся, какие критерии будут предложены, и в какие сроки можно будет эти критерии удовлетворить. Я думаю, что все названные мною критерии абсолютно разумны».

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