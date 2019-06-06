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18:37 (мск), источник: Газета.Ру

Мутко выступил против расширения РПЛ

Бывший министр спорта России и экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал новость о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов, передает РИА «Новости».

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По его словам, такой шаг является в настоящее время экономически нецелесообразным.

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«Конечно, расширить можно и до 20 команд. Однако надо думать о самоокупаемости. В стратегии развития российского футбола-2030 было 18 команд. Но я всегда отмечал, что это возможно только тогда, когда созреет для этого соответствующее экономическое положение. А сейчас оно не подходящее. Вот “Анжи”, например. Что, опять вернуть, когда там такие финансовые проблемы? Нужно находить экономические стимулы», — сказал экс-министр.

Мутко также отметил, что одной из основных проблем такого расширения, помимо экономических фактором, является климат страны.

«Быть может, и 20 команд было бы здорово. Вот только мы не Испания. Мы — северная страна. Так что нам придется столкнуться с проблемами расширения календаря на ноябрь-декабрь. И хотя в нашей стратегии и стояло 18 команд. Однако в данный момент для этого нет экономических предпосылок», — добавил он.

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16:28 (мск)© Ньюстюб
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