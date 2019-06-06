Мутко выступил против расширения РПЛ
Бывший министр спорта России и
Бывший министр спорта России и
По его словам, такой шаг является в настоящее время экономически нецелесообразным.
«Конечно, расширить можно и до 20 команд. Однако надо думать о самоокупаемости. В стратегии развития российского футбола-2030 было 18 команд. Но я всегда отмечал, что это возможно только тогда, когда созреет для этого соответствующее экономическое положение. А сейчас оно не подходящее. Вот “Анжи”, например. Что, опять вернуть, когда там такие финансовые проблемы? Нужно находить экономические стимулы», — сказал
Мутко также отметил, что одной из основных проблем такого расширения, помимо экономических фактором, является климат страны.
«Быть может, и 20 команд было бы здорово. Вот только мы не Испания. Мы — северная страна. Так что нам придется столкнуться с проблемами расширения календаря на