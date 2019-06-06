Мутко выступил против расширения РПЛ

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По его словам, такой шаг является в настоящее время экономически нецелесообразным.

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«Конечно, расширить можно и до 20 команд. Однако надо думать о самоокупаемости. В стратегии развития российского футбола-2030 было 18 команд. Но я всегда отмечал, что это возможно только тогда, когда созреет для этого соответствующее экономическое положение. А сейчас оно не подходящее. Вот “Анжи”, например. Что, опять вернуть, когда там такие финансовые проблемы? Нужно находить экономические стимулы», — сказал экс-министр.

Мутко также отметил, что одной из основных проблем такого расширения, помимо экономических фактором, является климат страны.