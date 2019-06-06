Васильев: Власти Дагестана не намерены финансово поддерживать «Анжи»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Власти Дагестана не намерены оказывать бюджетную поддержку махачкалинскому футбольному клубу «Анжи», который покинул
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Власти Дагестана не намерены оказывать бюджетную поддержку махачкалинскому футбольному клубу «Анжи», который покинул
«Футбольный клуб, насколько я понимаю, находится в очень плохом (финансовом — ред.) состоянии. Я как глава Дагестана скажу вам сразу: у нас нет сейчас в бюджете денег для того, чтобы содержать «Анжи», — сказал он.
«Мы не готовы это сделать, но поддерживать спорт мы будем», — добавил глава Дагестана.
В конце мая генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщал, что клуб не собирается объявлять себя банкротом, поскольку хочет рассчитаться с футболистами. По его словам, команда, покинувшая
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