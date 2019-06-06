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19:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Васильев: Власти Дагестана не намерены финансово поддерживать «Анжи»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Власти Дагестана не намерены оказывать бюджетную поддержку махачкалинскому футбольному клубу «Анжи», который покинул премьер-лигу по итогам сезона, но не собираются отказываться от поддержки спорта в республике в целом, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Дагестана Владимир Васильев.

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Источник: РИА "Новости"

«Футбольный клуб, насколько я понимаю, находится в очень плохом (финансовом — ред.) состоянии. Я как глава Дагестана скажу вам сразу: у нас нет сейчас в бюджете денег для того, чтобы содержать «Анжи», — сказал он.

Васильев уточнил, что Дагестан является дотационным регионом и не имеет права расходовать бюджетные средства на поддержку футбольного клуба, который «возник как бизнес-проект».

«Мы не готовы это сделать, но поддерживать спорт мы будем», — добавил глава Дагестана.

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В конце мая генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщал, что клуб не собирается объявлять себя банкротом, поскольку хочет рассчитаться с футболистами. По его словам, команда, покинувшая премьер-лигу, может заявиться в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ, третий по силе дивизион) и рассчитывает на содействие в этой ситуации со стороны Российского футбольного союза (РФС).

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6—8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.

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