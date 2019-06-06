Васильев: Власти Дагестана не намерены финансово поддерживать «Анжи»

Источник: РИА "Новости"

«Футбольный клуб, насколько я понимаю, находится в очень плохом (финансовом — ред.) состоянии. Я как глава Дагестана скажу вам сразу: у нас нет сейчас в бюджете денег для того, чтобы содержать «Анжи», — сказал он.

Васильев уточнил, что Дагестан является дотационным регионом и не имеет права расходовать бюджетные средства на поддержку футбольного клуба, который «возник как бизнес-проект».

«Мы не готовы это сделать, но поддерживать спорт мы будем», — добавил глава Дагестана.

В конце мая генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщал, что клуб не собирается объявлять себя банкротом, поскольку хочет рассчитаться с футболистами. По его словам, команда, покинувшая премьер-лигу, может заявиться в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ, третий по силе дивизион) и рассчитывает на содействие в этой ситуации со стороны Российского футбольного союза (РФС).