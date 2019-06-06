«Зенит» начнет защиту чемпионского титула матчем с победителем ФНЛ
Полная презентация календаря российской
Полная презентация календаря российской
«Зенит» начнет защиту чемпионского титула домашним матчем с «Тамбовом», который в прошлом сезоне занял первое место в первенстве ФНЛ.
Как сообщает «СЭ», в первом туре РПЛ-2019/20 состоятся следующие матчи: «Зенит» — «Тамбов», «Локомотив» — «Рубин», «Ахмат» — «Краснодар», «Крылья Советов» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи», «Арсенал» — «Динамо», «Ростов» — «Оренбург», «Урал» — «Уфа».
Игры состоятся в середине июля. Точные даты будут названы позднее.