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20:03 (мск), источник: Sport24

«Зенит» начнет защиту чемпионского титула матчем с победителем ФНЛ

Полная презентация календаря российской Премьер-лиги на сезон-2019/20 состоится сегодня, 6 июня, в 23:40 на телеканале «Матч ТВ», однако уже сейчас известно, кто с кем сыграет в первом туре.

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Источник: fc-zenit.ru

«Зенит» начнет защиту чемпионского титула домашним матчем с «Тамбовом», который в прошлом сезоне занял первое место в первенстве ФНЛ.

Как сообщает «СЭ», в первом туре РПЛ-2019/20 состоятся следующие матчи: «Зенит» — «Тамбов», «Локомотив» — «Рубин», «Ахмат» — «Краснодар», «Крылья Советов» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи», «Арсенал» — «Динамо», «Ростов» — «Оренбург», «Урал» — «Уфа».

Общее собрание клубов РПЛ утвердило проект календаря на сезон-2019/20

Игры состоятся в середине июля. Точные даты будут названы позднее.

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