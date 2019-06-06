Промес не вернется в «Спартак»
Бывший лидер «Спартака» Квинси Промес останется в «Севилье» — дело в том, что на него возлагает большие надежды спортивный директор Рамон Мончи, недавно вернувшийся в клуб из «Ромы».
Бывший лидер «Спартака» Квинси Промес останется в «Севилье» — дело в том, что на него возлагает большие надежды спортивный директор Рамон Мончи, недавно вернувшийся в клуб из «Ромы».
По данным «СЭ», он уже объяснил новому главному тренеру команды Хулену Лопетеги, что расставание с 27-летнем голландцем исключено, и нужно использовать футболиста на привычной позиции флангового форварда, что не всегда происходило в прошлом сезоне.
Напомним, что Промес выступал за «Спартак» с 2014 года.
Пятилетний контракт с «Севильей» Промес заключил 31 августа 2018 года. Трансфер обошелся испанцам в 21 миллион евро. В сезоне-2018/19 Квинси 33 раза вышел на поле — 2 гола, 4 передачи.