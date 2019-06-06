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6 июня, источник: Спорт-Экспресс

Промес не вернется в «Спартак»

Бывший лидер «Спартака» Квинси Промес останется в «Севилье» — дело в том, что на него возлагает большие надежды спортивный директор Рамон Мончи, недавно вернувшийся в клуб из «Ромы».

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Источник: Спорт-Экспресс

По данным «СЭ», он уже объяснил новому главному тренеру команды Хулену Лопетеги, что расставание с 27-летнем голландцем исключено, и нужно использовать футболиста на привычной позиции флангового форварда, что не всегда происходило в прошлом сезоне.

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Напомним, что Промес выступал за «Спартак» с 2014 года.

В составе москвичей Квинси стал чемпионом России-2017, тогда же завоевал Суперкубок страны. В общей сложности легионер провел 135 официальных матчей, забил 66 мячей и отдал 34 голевых передачи.

Пятилетний контракт с «Севильей» Промес заключил 31 августа 2018 года. Трансфер обошелся испанцам в 21 миллион евро. В сезоне-2018/19 Квинси 33 раза вышел на поле — 2 гола, 4 передачи.

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