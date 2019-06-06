Промес не вернется в «Спартак»

Источник: Спорт-Экспресс

По данным «СЭ», он уже объяснил новому главному тренеру команды Хулену Лопетеги, что расставание с 27-летнем голландцем исключено, и нужно использовать футболиста на привычной позиции флангового форварда, что не всегда происходило в прошлом сезоне.

Напомним, что Промес выступал за «Спартак» с 2014 года.

В составе москвичей Квинси стал чемпионом России-2017, тогда же завоевал Суперкубок страны. В общей сложности легионер провел 135 официальных матчей, забил 66 мячей и отдал 34 голевых передачи.