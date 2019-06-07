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00:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бердыев и «Рубин»: что происходит в Казани?

Вчера ситуация с отставкой 66-летнего тренера получила новое развитие.

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В среду было официально объявлено, что Бердыев уходит из «Рубина». «5 июня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть “Рубин”. От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за все, Тренер!» — говорилось в сообщении на официальном сайте казанского клуба.

Судя по всему, причиной такого шага стало недовольство тренера тем, в какую сторону должен развиваться спортивный проект в «Рубине». При том что сам Бердыев был готов пойти на существенное понижение зарплаты — по информации «СЭ», с трех миллионов до 500 тысяч евро. Сам специалист отказался от комментариев.

Шаймиев против?

Источник: РИА

Однако вчера история с уходом получила развитие. Казанское издание «Спорт Бизнес Online» сообщило, что бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев высказался против такого шага. Еще до того, как покинуть клуб, тренер пообщался с руководством компании ТАИФ, владеющей «Рубином». В переговорах участвовали гендиректор компании Альберт Шигабутдинов и его советник по инвестициям, сын Шаймиева — Радик, который ранее занимал должность президента клуба и вернул Бердыева в Казань в 2017 году.

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Кроме того, представитель правительства Татарстана Лилия Галимова заявила агентству «РИА Новости», что власти республики не подтверждают отставку Бердыева. Правда, когда корреспондент «СЭ» Егор БЫЧКОВ спросил о Бердыеве главу Татарстана Рустама Минниханова на форуме ПМЭФ в Петербурге, тот ушел от ответа. «Я футболом не занимаюсь», — сказал руководитель региона.

Не был настроен комментировать ситуацию и генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов. Когда корреспондент «СЭ» Александр РОГУЛЕВ спросил выходившего с общего собрания членов РПЛ функционера о том, кто же будет тренировать команду, тот предпочел не отвечать. «Пока не могу говорить», — произнес Сайманов.

Пока — Шаронов

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А уже во второй половине дня «Рубин» официально объявил, что исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Роман Шаронов. Он выступал за казанцев с 1999-го по 2004-й и с 2008 по 2014 год, сыграв в общей сложности 259 матчей. Последние два сезона 42-летний Шаронов возглавлял молодежный состав «Рубина».

Впрочем, главное в этой новости — словосочетание «и.о.». Очевидно, что либо в Казани пока ищут варианты и изучают возможных кандидатов, либо же возможен новый поворот в истории с Бердыевым.

Из отпуска «Рубин» должен выйти 13 июня. Далее у команды запланировано два сбора на клубной базе в Казани — с 13 по 20 июня и с 23 июня по 6 июля.

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