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13:07 (мск), источник: ТАСС

Колобков хочет обсудить с РФС возможное увеличение числа клубов в Российской премьер-лиге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков хотел бы услышать аргументацию того, как возможное увеличение числа команд Российской премьер-лиги (РПЛ) отразится на отечественном футболе. Об этом Колобков сообщил на панельной дискуссии «Футбол в интерьерах большого города» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Источник: РИА "Новости"

В четверг состоялось собрание клубов РПЛ, на котором большинство высказалось за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с сезона-2020/21 до 18 команд. На данный момент в высшем дивизионе выступают 16 клубов.

«Изучал в последнее время аргументацию по расширению РПЛ, надо понимать, что за этим последует много других вопросов. Как это все скажется на календаре? — отметил Колобков. — Хотелось бы понять, какие команды претендуют на РПЛ. Не должно случиться так, что команда в середине сезона прекратит свое существование».

«Хотелось бы услышать аргументацию, как это отразится на российском футболе. Будем обсуждать это с Российским футбольным союзом», — добавил министр.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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