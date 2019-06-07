Колобков хочет обсудить с РФС возможное увеличение числа клубов в Российской премьер-лиге

Источник: РИА "Новости"

В четверг состоялось собрание клубов РПЛ, на котором большинство высказалось за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с сезона-2020/21 до 18 команд. На данный момент в высшем дивизионе выступают 16 клубов.

«Изучал в последнее время аргументацию по расширению РПЛ, надо понимать, что за этим последует много других вопросов. Как это все скажется на календаре? — отметил Колобков. — Хотелось бы понять, какие команды претендуют на РПЛ. Не должно случиться так, что команда в середине сезона прекратит свое существование».

«Хотелось бы услышать аргументацию, как это отразится на российском футболе. Будем обсуждать это с Российским футбольным союзом», — добавил министр.