«Спартак» продлил контракт с футболистом Ещенко на один год
ТАСС, 7 июня. Московский футбольный клуб «Спартак» продлил контракт с защитником Андреем Ещенко. Об этом сообщает
ТАСС, 7 июня. Московский футбольный клуб «Спартак» продлил контракт с защитником Андреем Ещенко. Об этом сообщает
Новое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано на один год.
Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. В составе
В сентябре прошлого года Ещенко стал частью конфликта с участием занимавшего тогда пост главного тренера команды Массимо Карреры. Ещенко и капитан «Спартака» Денис Глушаков поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика