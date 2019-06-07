«Спартак» продлил контракт с футболистом Ещенко на один год

Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка России. В прошедшем сезоне защитник провел за команду 15 матчей в различных турнирах. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы колена, которую получил в ноябре 2018 года.

В сентябре прошлого года Ещенко стал частью конфликта с участием занимавшего тогда пост главного тренера команды Массимо Карреры. Ещенко и капитан «Спартака» Денис Глушаков поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры, после чего оба игрока были выведены из основного состава и играли за молодежную команду «Спартака», а после увольнения Карреры 23 октября вернулись к тренировкам с основой.