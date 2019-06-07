Черчесов не оставлял пожеланий составителям календаря РПЛ сезона-2019/20
САРАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не высказывал никаких пожеланий по поводу календаря Российской
САРАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не высказывал никаких пожеланий по поводу календаря Российской
Календарь был представлен в четверг. Сезон стартует 13 июля и завершится 17 мая 2020 года.
«Никаких пожеланий по календарю я не высказывал. Если это не мешает делу, то нам идут навстречу», — сказал он.
Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и