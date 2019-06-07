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14:20 (мск), источник: ТАСС

Черчесов не оставлял пожеланий составителям календаря РПЛ сезона-2019/20

САРАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не высказывал никаких пожеланий по поводу календаря Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20. Об этом он сообщил журналистам после предматчевой тренировки национальной команды в Саранске.

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Источник: Reuters

Календарь был представлен в четверг. Сезон стартует 13 июля и завершится 17 мая 2020 года.

«Никаких пожеланий по календарю я не высказывал. Если это не мешает делу, то нам идут навстречу», — сказал он.

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино пройдет 8 июня на «Мордовии-Арене» и начнется в 19:00 мск.

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