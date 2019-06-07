ФК «Урал» продлил контракт с Погребняком
ТАСС, 7 июня. Клуб Российской
ТАСС, 7 июня. Клуб Российской
Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано на один год. Руководство «Урала» также подписало новый однолетний контракт с капитаном и полузащитником команды Артемом Фидлером. Клуб покинули трое футболистов: полузащитники Илья Жигулев (был арендован у «Краснодара») и Анатолий Катрич и защитник Грегор Балажиц.
Другой защитник «Урала» 34-летний Александр Данцев завершил карьеру футболиста и с сезона-2019/20 приступит к работе в тренерском штабе молодежной команды екатеринбургского клуба, Данцев выступал за «Урал» с 2011 по 2019 год, за это время футболист сыграл 190 матчей в разных турнирах, в которых отметился одним голом и 13-ю результативными передачами.
Погребняк является воспитанником московского «Спартака», за основную команду
В период с 2015 по 2018 год форвард выступал за московское «Динамо», в январе 2018 года клуб расторг с ним контракт. С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области «Тосно», с которым он стал обладателем Кубка России. В июне после расформирования «Тосно» Погребняк стал свободным агентом, в августе подписал контракт с «Уралом».
За «Урал» Погребняк провел в прошедшем сезоне 14 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. В составе сборной России Погребняк выступал с 2006 по 2012 год, сыграв 33 матча и забив восемь мячей. В прошедшем чемпионате России «Урал» занял 10-е место, набрав 38 очков.