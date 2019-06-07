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15:28 (мск), источник: ТАСС

ФК «Урал» продлил контракт с Погребняком

ТАСС, 7 июня. Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» подписал новое соглашение с нападающим Павлом Погребняком. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано на один год. Руководство «Урала» также подписало новый однолетний контракт с капитаном и полузащитником команды Артемом Фидлером. Клуб покинули трое футболистов: полузащитники Илья Жигулев (был арендован у «Краснодара») и Анатолий Катрич и защитник Грегор Балажиц.

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Другой защитник «Урала» 34-летний Александр Данцев завершил карьеру футболиста и с сезона-2019/20 приступит к работе в тренерском штабе молодежной команды екатеринбургского клуба, Данцев выступал за «Урал» с 2011 по 2019 год, за это время футболист сыграл 190 матчей в разных турнирах, в которых отметился одним голом и 13-ю результативными передачами.

Погребняк является воспитанником московского «Спартака», за основную команду красно-белых он играл с 2001 по 2005 год. В 2006-м перешел в «Томь», а через год — в «Зенит», с которым стал чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА сезона-2007/08 (в том розыгрыше поделил звание лучшего бомбардира турнира с итальянцем Лукой Тони — по 10 голов) и Суперкубка УЕФА, а также Суперкубка России. В 2008 году Погребняк перешел в немецкий «Штутгарт», за который выступал с 2009 по 2012 год. В 2012 году он также был в аренде в английском «Фулхэме».

Из «Фулхэма» нападающий перешел в английский «Рединг» (2012−2015), по информации ряда британских СМИ, после вылета «Рединга» из премьер-лиги россиянин стал самым высокооплачиваемым игроком второго по силе английского дивизиона.

В период с 2015 по 2018 год форвард выступал за московское «Динамо», в январе 2018 года клуб расторг с ним контракт. С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области «Тосно», с которым он стал обладателем Кубка России. В июне после расформирования «Тосно» Погребняк стал свободным агентом, в августе подписал контракт с «Уралом».

За «Урал» Погребняк провел в прошедшем сезоне 14 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. В составе сборной России Погребняк выступал с 2006 по 2012 год, сыграв 33 матча и забив восемь мячей. В прошедшем чемпионате России «Урал» занял 10-е место, набрав 38 очков.

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