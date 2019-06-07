Переходные матчи за право выступать в РПЛ в сезоне-2020/21 пройдут 21 и 24 мая
ТАСС, 7 июня. Переходные матчи за право выступать в Российской
ТАСС, 7 июня. Переходные матчи за право выступать в Российской
Согласно регламенту, в переходных матчах участвуют 13-я и 14-я команды РПЛ и клубы, занявшие третье и четвертые места в
По итогам сезона-2018/19 в
В сезоне-2019/20 в ФНЛ выступит 20 клубов, включая выбывший из РПЛ красноярский «Енисей». Калининградская «Балтика» и воронежский «Факел», по итогам прошлого сезона попавшие в зону вылета, останутся в лиге, поскольку выбывший из РПЛ «Анжи» не прошел лицензирование для участия в чемпионате