Переходные матчи за право выступать в РПЛ в сезоне-2020/21 пройдут 21 и 24 мая

Источник: РИА "Новости"

Согласно регламенту, в переходных матчах участвуют 13-я и 14-я команды РПЛ и клубы, занявшие третье и четвертые места в Олимп-ФНЛ. В случае расширения РПЛ до 18 клубов в переходных матчах будут участвовать 15-я и 16-я команды высшего дивизиона и третий и четвертый клубы ФНЛ.

По итогам сезона-2018/19 в премьер-лигу перешли ставший победителем чемпионата ФНЛ «Тамбов» и ставший вторым «Сочи». «Томь» и «Нижний Новгород» по итогам стыковых матчей уступили, соответственно, «Уфе» (0:2, 1:0) и «Крыльям Советов» (1:3, 1:0).