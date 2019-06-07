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16:14 (мск), источник: ТАСС

Переходные матчи за право выступать в РПЛ в сезоне-2020/21 пройдут 21 и 24 мая

ТАСС, 7 июня. Переходные матчи за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21 пройдут 21 и 24 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Согласно регламенту, в переходных матчах участвуют 13-я и 14-я команды РПЛ и клубы, занявшие третье и четвертые места в Олимп-ФНЛ. В случае расширения РПЛ до 18 клубов в переходных матчах будут участвовать 15-я и 16-я команды высшего дивизиона и третий и четвертый клубы ФНЛ.

По итогам сезона-2018/19 в премьер-лигу перешли ставший победителем чемпионата ФНЛ «Тамбов» и ставший вторым «Сочи». «Томь» и «Нижний Новгород» по итогам стыковых матчей уступили, соответственно, «Уфе» (0:2, 1:0) и «Крыльям Советов» (1:3, 1:0).

В сезоне-2019/20 в ФНЛ выступит 20 клубов, включая выбывший из РПЛ красноярский «Енисей». Калининградская «Балтика» и воронежский «Факел», по итогам прошлого сезона попавшие в зону вылета, останутся в лиге, поскольку выбывший из РПЛ «Анжи» не прошел лицензирование для участия в чемпионате Олимп-ФНЛ, а победитель зоны «Восток» чемпионата Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Сахалин» отказался выступать в ФНЛ. Право выступать в первом дивизионе из второго по итогам сезона получили «Чайка» (Ростовская область), нижнекамский «Нефтехимик», московское «Торпедо» и ивановский «Текстильщик».

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