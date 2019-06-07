Врачи «Зенита» займутся коленом Кокорина со следующей недели

Кокорин, получивший 1,5 года колонии за участие в двух драках в октябре 2018-го в центре Москвы, ранее попросил, чтобы необходимые после травмы колена восстановительные процедуры проводили медики «Зенита».
«Врачи “Зенита” уже написали обращение (в УФСИН по Москве — ред.) по поводу того, что они готовы оказать реабилитационную помощь Кокорину. Написали, какой аппарат, подготовили документы и предоставили соответствующие сертификаты, чтобы все было по норме. В принципе, они получили разрешение приезжать и делать те реабилитационные процедуры, которые рекомендованы Александру врачом. Я думаю, что уже на следующей неделе они приступят к лечению», — сказал Потяева.
Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Мамаев и Александр Протасовицкий. Именно на таких сроках настаивало гособвинение. Апелляционные жалобы на это решение были поданы как защитой всех четырех фигурантов, так и прокуратурой, их рассмотрят 13 июня.