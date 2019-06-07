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21:57 (мск), источник: Sport24

Медведев: Сделаю все, чтобы Дзюба остался в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о желании нападающего петербургской команды и сборной России Артема Дзюбы перейти в клуб английской Премьер-лиги.

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Источник: Sport24

«Считаю, что мечтать — это хорошая черта, потому что люди, которые мечтают, приходят к реализации своих желаний. Но, как руководитель клуба, я однозначно могу сказать, что сделаю все, чтобы Артем остался в «Зените». Не намерены расставаться? Он сейчас под контрактом. Так что если расставаться, то, конечно, за деньги.

Вклад Артема в победу в чемпионате России очень большой. Перед клубом стоят только чемпионские задачи в следующем сезоне. Лига чемпионов — это соревнование, о котором многие футболисты могут только мечтать, но никогда не сыграть в нем. А тут можно выступить, да еще и при жеребьевке из первой корзины. Плюс у нас состав, который при должном усилении может играть с любым соперником. Могу сказать, что усиление точно будет. Но на какие позиции — это я оставлю в секрете", — цитирует Медведева «Рейтинг Букмекеров».

Ранее стало известно, что Дзюба ради АПЛ подписал контракт с агентством Жорже Мендеша.

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