Медведев: Сделаю все, чтобы Дзюба остался в «Зените»

«Считаю, что мечтать — это хорошая черта, потому что люди, которые мечтают, приходят к реализации своих желаний. Но, как руководитель клуба, я однозначно могу сказать, что сделаю все, чтобы Артем остался в «Зените». Не намерены расставаться? Он сейчас под контрактом. Так что если расставаться, то, конечно, за деньги.

Вклад Артема в победу в чемпионате России очень большой. Перед клубом стоят только чемпионские задачи в следующем сезоне. Лига чемпионов — это соревнование, о котором многие футболисты могут только мечтать, но никогда не сыграть в нем. А тут можно выступить, да еще и при жеребьевке из первой корзины. Плюс у нас состав, который при должном усилении может играть с любым соперником. Могу сказать, что усиление точно будет. Но на какие позиции — это я оставлю в секрете", — цитирует Медведева «Рейтинг Букмекеров».