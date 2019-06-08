Тихонов призвал создавать «искусственные» команды в РПЛ

«Вот в Сочи сделали команду, пусть искусственным путем, но сделали. Сделайте так же в Саранске, Нижнем Новгороде и Калининграде. Вот и все, и футбол будет на нормальных стадионах. Зачем нам делать команду, у которой нет ни стадиона, ни денег. И потом пойдут письма президенту с просьбами о финансовой помощи. Не готовы играть в РПЛ, значит играйте в ФНЛ, если и там на получается, то идите ПФЛ», — заявил Тихонов журналистам.