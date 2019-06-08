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17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тихонов призвал создавать «искусственные» команды в РПЛ

САРАНСК, 8 июн — РИА Новости, Михаил Гончаров. Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов считает, что создание команды искусственным путем принесёт больше пользы отечественному футболу, чем расширение состава Российской премьер-лиги до 18 команд.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее общее собрание клубов РПЛ большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд. Глава лиги Сергей Прядкин заявил, что создана рабочая группа по вопросу расширения премьер-лиги до 18 команд.

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«Вот в Сочи сделали команду, пусть искусственным путем, но сделали. Сделайте так же в Саранске, Нижнем Новгороде и Калининграде. Вот и все, и футбол будет на нормальных стадионах. Зачем нам делать команду, у которой нет ни стадиона, ни денег. И потом пойдут письма президенту с просьбами о финансовой помощи. Не готовы играть в РПЛ, значит играйте в ФНЛ, если и там на получается, то идите ПФЛ», — заявил Тихонов журналистам.

«Если сделают так, что 16 команд останутся в премьер-лиге и никто не будет вылетать, то будет плохо. В нижней части таблицы команды будут шарахаться, а не играть. Им будет все равно на результат», — добавил Тихонов.

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