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17:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тихонов прокомментировал проблемы Глушакова в «Спартаке»

САРАНСК, 8 июн — РИА Новости, Сергей Астахов. Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков не испытывал бы проблем с болельщиками команды, если бы он играл сейчас так, как это было в чемпионском сезоне-2016/17, считает бывший футболист «красно-белых» Андрей Тихонов.

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Источник: РИА "Новости"

В сентябре возглавлявший тогда «Спартак» Массимо Каррера отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой. После отставки итальянского тренера, о которой было объявлено 22 октября, оба игрока вернулись к тренировкам с первой командой. Тогда же объединение болельщиков «красно-белых» «Фратрия» выступило с требованием отстранить Глушакова от работы с первой командой. Позднее «Фратрия» заявила, что Глушаков не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает поддержки фанатов.

«На ситуацию с Глушаковым я смотрю со стороны. В истории с Каррерой я не беру жизненные моменты футболиста. Что касается игры, не думаю, что болельщики смотрят на ситуацию Глушакова вне игры, смотрят на игру и в команде. Если бы Денис играл так, как заканчивал чемпионский сезон, сейчас никаких проблем не было бы», — сказал Тихонов журналистам.

«Я работал с (нынешним главным тренером “Спартака”) Олегом Кононовым и знаю, как он работает. Большая часть футболистов, которые были у него в “Краснодаре” ничем не уступают, а то и превосходят игроков “Спартака”. Поэтому ему нужно время на адаптацию. От “Спартака” всегда ждут первых мест, какой бы тренер не пришёл, у него всегда будет расстрельная позиция», — добавил он.

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