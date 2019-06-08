Тихонов прокомментировал проблемы Глушакова в «Спартаке»

Источник: РИА "Новости"

В сентябре возглавлявший тогда «Спартак» Массимо Каррера отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой. После отставки итальянского тренера, о которой было объявлено 22 октября, оба игрока вернулись к тренировкам с первой командой. Тогда же объединение болельщиков «красно-белых» «Фратрия» выступило с требованием отстранить Глушакова от работы с первой командой. Позднее «Фратрия» заявила, что Глушаков не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает поддержки фанатов.

«На ситуацию с Глушаковым я смотрю со стороны. В истории с Каррерой я не беру жизненные моменты футболиста. Что касается игры, не думаю, что болельщики смотрят на ситуацию Глушакова вне игры, смотрят на игру и в команде. Если бы Денис играл так, как заканчивал чемпионский сезон, сейчас никаких проблем не было бы», — сказал Тихонов журналистам.