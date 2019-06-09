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11:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзагоевым заинтересовался клуб из чемпионата Мексики

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мексиканский футбольный клуб «Тигрес» интересуется трансфером полузащитника московского ЦСКА и сборной России Аланом Дзагоевым, сообщает eluniversal.com.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт Дзагоева с ЦСКА истекает нынешним летом, и игрок может перейти в другой клуб бесплатно как свободный агент, если не договорится о новом контракте с «красно-синими».

Дзагоев в настоящее время восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена, полученного в феврале.

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Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщал, что клуб близок к компромиссу в переговорах о продлении контракта с Дзагоевым.

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