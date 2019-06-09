Дзагоевым заинтересовался клуб из чемпионата Мексики
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мексиканский футбольный клуб «Тигрес» интересуется трансфером полузащитника московского ЦСКА и сборной России Аланом Дзагоевым, сообщает eluniversal.com.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мексиканский футбольный клуб «Тигрес» интересуется трансфером полузащитника московского ЦСКА и сборной России Аланом Дзагоевым, сообщает eluniversal.com.
Контракт Дзагоева с ЦСКА истекает нынешним летом, и игрок может перейти в другой клуб бесплатно как свободный агент, если не договорится о новом контракте с «красно-синими».
Дзагоев в настоящее время восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена, полученного в феврале.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщал, что клуб близок к компромиссу в переговорах о продлении контракта с Дзагоевым.